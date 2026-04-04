Tina Weirather révèle le sexe de son deuxième enfant

Tina Weirather a donné naissance à son deuxième enfant. L’ancienne skieuse liechtensteinoise a révélé quelques détails, dont le sexe du bébé, dans son podcast.

Ramona Bieri

Tina Weirather a annoncé le week-end dernier la naissance de son deuxième enfant sur les réseaux sociaux. «Famille de quatre personnes. Le bonheur d’être dans une bulle avec un bébé, où le temps s’arrête.» L’ancienne spécialiste liechtensteinoise de vitesse n’a pas donné plus de détails. Elle et son mari Fabio Nay ont gardé à ce moment-là le prénom et le sexe de l’enfant pour eux.

Quelques jours plus tard, Weirather est intervenue dans le dernier enregistrement du «Podcast am Pistenrand» et a surpris ses collègues Marc Berthod et Michael Schweizer. Ces derniers ont voulu savoir comment elle se sent après cette naissance. «Très bien, tout s’est bien passé», a répondu la vice-championne du monde de super-G 2017.

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Ses collègues expliquent qu’on les a récemment souvent interrogés à son sujet: comment elle allait, si le bébé était né et s’il s’agissait d’un garçon ou d’une fille. «J’ai répondu qu’il s’appelait Kevin et qu’il pesait cinq kilos et demi», plaisante Berthod, provoquant des rires. Invitée à dire ce qu’elle accepte de dévoiler sur le nouveau-né, Weirather a fini par livrer quelques éléments.

«Tout le monde va bien»

«C’est une fille», a-t-elle confié. «Nous avons désormais un garçon et une fille.» Elle continue toutefois de garder le prénom secret. «Tout le monde va bien, c’est le plus important.» L’accouchement «a été un peu long», a-t-elle précisé. «J’avais environ huit jours de retard.»

Sur la photo publiée par Weirather sur Instagram, l’abondante chevelure du bébé attire l’attention. Interrogée à ce sujet, elle explique: «Moi aussi j’avais beaucoup de cheveux et, à la naissance, je ressemblais à un enfant d’un an.» La petite semble donc tenir de sa mère. Reste à voir si elle héritera aussi de ses qualités sur les skis.