Après le tournoi mixte, Yannick Schwaller débute directement avec l'équipe masculine à Cortina. Le skip de curling et ses coéquipiers sont No 2 mondial et rêvent d'or olympique.

Mathias Germann et Sven Thomann

À peine le tournoi mixte terminé que le suivant commence. Yannick Schwaller vient tout juste de boucler la compétition aux côtés de son épouse Briar Schwaller-Hürlimann qu’il est déjà de retour sur la glace, cette fois avec l’équipe masculine. La médaille tant espérée sera-t-elle au rendez-vous?

Les chances sont réelles pour le skip et ses trois coéquipiers, «qui sont aussi des amis », précise-t-il. Deuxièmes au classement mondial, vice-champions du monde et d’Europe, ils ont décroché en décembre leur premier titre du Grand Chelem. «Nous voulons nous placer dans une position qui nous permette de jouer pour l’or olympique. Mais nous n’y pensons pas encore», explique Schwaller.

Pour l’instant, tout se déroule parfaitement pour le quatuor suisse. «Si nous continuons comme ces derniers mois, tout ira très bien.» Le début de tournoi est en tout cas réussi: les Suisses ont remporté leurs deux premiers matches.

Super-Marios et son fils River

Aucun autre Suisse n’est resté aussi longtemps en lice lors de ces Jeux olympiques que Schwaller. Il a déjà neuf matches dans les jambes. Un désavantage? «Non, je m’y suis préparé toute la saison. Je pense même que cela profite à notre équipe. Je connais désormais parfaitement l’environnement, je ne ressens plus aucune tension, même s’il s’agit de mes premiers Jeux d’hive », explique-t-il.

Il lui était toutefois important de tourner la page du tournoi mixte en quittant brièvement l’enceinte olympique: «Nous sommes allés bien manger le soir. Et je suis sorti un moment de la bulle de Cortina pour rejoindre notre appartement, un peu à l’extérieur. C’est là que se trouvent aussi notre fils et notre chien. Cela m’a fait du bien.»

Super Mario et «Curling Baby»

Son fils River, un an et demi, a été la star du tournoi mixte. Des images le montrant jouer avec un balai à côté de la piste de curling sont devenues virales. «Nous ne pensions pas que cela ferait autant de bruit. Ma femme et moi voulions simplement passer un peu de temps ensemble après les matches. C’est incroyablement mignon et très amusant.»

Yannick Schwaller explique que le tournoi mixte a bénéficié d’une grande couverture médiatique, notamment parce qu’il a débuté avant la cérémonie d’ouverture, à un moment où peu d’autres compétitions étaient au programme. «Mais je ne lis pas tout. J’essaie de rester dans l’instant présent. C’est aussi le mot d’ordre pour cette semaine.»

Une mentalité de gagnant sera indispensable pour Schwaller et ses coéquipiers — comme au Bayern Munich, dont il est supporter de longue date. «Au Bayern, on travaille avec une rigueur et une exigence extrêmes. On attend 100% des joueurs. Je suis pareil avec moi-même: c’est toujours 100%. La comparaison me parle. Et moi aussi, je veux gagner», conclut-il.