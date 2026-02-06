Le bébé Schwaller suit les traces de ses parents

La plus grande star du curling lors de ces Jeux olympiques n'a pas encore deux ans. Le fils du duo mixte suisse Briar Schwaller-Hürlimann et Yannick Schwaller devient viral sur les médias sociaux.

Julian Sigrist

Avant même le coup d’envoi officiel des Jeux Olympiques avec la cérémonie d’ouverture vendredi soir, certaines disciplines ont déjà commencé leurs épreuves. Le duo suisse de curling mixte, par exemple, a déjà disputé quatre matchs. Après ces rencontres, Briar Schwaller-Hürlimann et Yannick Schwaller comptent chacun deux victoires et deux défaites.

Mais c’est leur fils, River, qui vole véritablement la vedette. Après la première victoire de ses parents contre l’Estonie, le petit garçon d’un an et demi, assis dans les tribunes avec ses grands-parents, se précipite pour les féliciter et s’empare même du balai de sa mère pour montrer ses talents naissants.

La vidéo fait le tour du monde

La vidéo de River, surnommé sur les réseaux sociaux le «bébé curleur», devient virale et attire l’attention de dizaines de médias. NBC titre: «Un bébé curleur vole la vedette à tout le monde à Cortina», tandis que l’agence britannique Reuters écrit: «Le fils du duo suisse fait fureur sur les réseaux sociaux».

Les parents, eux, auraient préféré rester un peu plus discrets. Schwaller-Hürlimann explique à Reuters: «Nous ne l’avions pas vu depuis notre arrivée ici. C’était simplement un moment en famille. Nous ne savions pas que des caméras étaient présentes et que la vidéo deviendrait virale.»

Quoi qu’il en soit, le monde entier peut désormais admirer les débuts prometteurs de River sur la glace. Peut-être suivra-t-il un jour les traces de ses parents. Pour le commentateur de la SRF Calvin Stettler, «la relève est assurée. Qui sait, peut-être pour les Jeux olympiques de 2042 ».