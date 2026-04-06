Le défenseur de la Nati Stefan Gartenmann va devenir papa. Le binational danois et suisse partage sur Instagram une photo montrant sa petite amie visiblement enceinte.

Ce défenseur de la Nati et sa petite amie attendent leur premier enfant

Ce défenseur de la Nati et sa petite amie attendent leur premier enfant

Manuela Bigler

Grande nouvelle pour Stefan Gartenmann: le défenseur de 29 ans va devenir papa! Dans une story publiée sur Instagram, le joueur a annoncé que sa compagne Jane Stenger et lui attendent leur premier enfant. «La famille s’agrandit», écrit le binational danois et suisse, en légende d’une photo où sa petite amie pose la main sur son ventre.

Actuellement sous contrat avec le champion de Hongrie Ferencváros, Stefan Gartenmann est éloigné des terrains depuis fin novembre en raison d’une blessure au genou. Né d’un grand-père originaire de Thurgovie ayant émigré au Danemark, le défenseur a grandi dans ce pays et a porté les couleurs de toutes les sélections danoises de jeunes, jusqu’aux moins de 18 ans, avant d’opter l’an dernier pour la Suisse.

Il a fêté sa première sélection avec la Nati le 21 mars 2025 sous les ordres de Murat Yakin, lors d’un match amical face à l’Irlande du Nord (1-1). Quelques jours avant ses débuts internationaux, il s’était confié sur sa vie privée. «J’ai une petite amie danoise, nous sommes ensemble depuis dix ou onze ans. Nous sommes à un stade où elle parle de bébés et de mariage. La pression monte», racontait-il en riant.

Depuis, les choses se sont concrétisées: le couple s’apprête désormais à accueillir son premier enfant.