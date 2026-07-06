Envie de luxe sans facture démesurée? Selon un indice de Hotels.com, certaines villes permettent encore de trouver des hôtels cinq étoiles sous la barre des 200 francs la nuit. Voici dix destinations où combiner confort, découvertes et bon rapport qualité-prix.

Blick Wirtschaftsdesk

Il est possible de s’offrir des vacances de luxe même avec un budget serré, à condition d’être prêt à passer du temps à dénicher la bonne offre. Une nouvelle étude de la plateforme de voyage Hotels.com montre désormais aux amateurs de séjours haut de gamme où réserver des hôtels cinq étoiles à des prix bien plus accessibles qu’on pourrait l’imaginer.

L’indice des prix hôteliers 2026 de la plateforme indique aussi qu’il vaut mieux réserver environ une semaine à l’avance. Autre astuce à retenir, les nuits du dimanche offrent souvent le meilleur rapport qualité-prix.

Dans le cadre de cette étude, dix villes internationales en vogue ont été identifiées comme proposant des hôtels cinq étoiles à moins de 200 francs la nuit. Voici les destinations les plus luxueuses, mais aussi les plus abordables.

Nha Trang, Vietnam

Nha Trang est une station balnéaire très prisée du sud du Vietnam. Elle est réputée pour ses longues plages, ses excellents sites de plongée et les îles situées au large de ses côtes. Pour les voyageurs venus d’Europe, le Vietnam peut offrir un rapport qualité-prix attractif, notamment grâce à une large palette d’hébergements, d’activités et de restaurants accessibles à différents budgets.

La cuisine locale, réputée pour sa richesse et sa diversité, constitue aussi l’un des grands attraits du pays. Pour les touristes suisses ou européens, le principal poste de dépense reste généralement le vol, qui passe souvent par Hanoï avant de rejoindre cette station balnéaire. La meilleure période pour s’y rendre s’étend de janvier à avril. Les étés sont chauds, avant l’arrivée de la saison des pluies.

Saragosse, Espagne

Saragosse, capitale de l’Aragon, dans le nord-est de l’Espagne, est connue pour son riche héritage où se mêlent influences romaines, chrétiennes et mauresques. Cinquième plus grande ville du pays, elle se trouve sur les rives de l’Ebre, à mi-chemin entre Madrid et Barcelone.

La ville séduit notamment par sa scène gastronomique, portée par le quartier d’El Tubo. Ce dédale de ruelles étroites est réputé pour ses bars à tapas. Grâce à sa situation idéale, Saragosse est facilement accessible en train à grande vitesse (AVE). Depuis Barcelone ou Madrid, le trajet dure moins de 90 minutes, ce qui en fait une destination parfaite pour un long week-end ou une étape lors d’un voyage en Espagne.

Varsovie, Pologne

La capitale polonaise, située sur les rives de la Vistule, mêle histoire mouvementée, gratte-ciel modernes et espaces verts surprenants. Souvent surnommée la «ville phénix», Varsovie a été presque entièrement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale avant d’être soigneusement reconstruite.

La ville regorge de nombreux musées, parcs, palais et une vieille ville historique pleine de charme. Depuis la Suisse, Varsovie se rejoint facilement en avion, avec des vols directs depuis plusieurs aéroports. Le train ou la voiture sont également possibles. La capitale polonaise peut ainsi se prêter à un long week-end, en particulier pour les voyageurs qui cherchent une destination urbaine avec un bon rapport qualité-prix.

Tirana, Albanie

Tirana a connu une transformation spectaculaire. Longtemps associée à l’image d’une ville communiste grise et isolée, elle est devenue l’un des centres urbains les plus vivants, colorés et dynamiques des Balkans.

Réputée pour son énergie, sa culture des cafés, ses façades pastel et les traces encore visibles de son histoire mouvementée au XXe siècle, la capitale albanaise est une destination fascinante. La paranoïa de l’ancien dictateur Enver Hoxha a entraîné la construction de milliers de bunkers dans tout le pays. Certains ont depuis été transformés en musées ou en galeries.

Les amateurs de café devraient aussi y trouver leur bonheur. La scène des cafés de Tirana est en plein essor et compte parmi les plus intéressantes d’Europe. Par rapport à de nombreuses autres destinations européennes, les prix des restaurants, des cafés, des hébergements et des visites restent très bas.

Riga, Lettonie

Riga est la plus grande ville des trois Etats baltes. Située à l’embouchure de la Daugava, au bord de la mer Baltique, la capitale lettone offre un contraste saisissant entre l’atmosphère intimiste d’une ancienne ville hanséatique et son architecture Art nouveau spectaculaire. Ce mélange lui vaut parfois le surnom de «Paris du Nord». Sa vieille ville, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, séduit avec ses rues pavées, ses cours intérieures cachées et ses bâtiments médiévaux soigneusement restaurés.

Zagreb, Croatie

Zagreb offre un visage bien différent des célèbres stations balnéaires croates. La capitale du pays possède un charme d’Europe centrale, avec des influences architecturales et culturelles qui rappellent Vienne, Budapest ou Bratislava. Située au pied du mont Medvednica, Zagreb se divise en deux quartiers historiques. La ville haute, Gornji Grad, séduit par son atmosphère romantique, tandis que la ville basse, Donji Grad, est connue pour ses parcs, ses cafés et ses larges avenues.

Depuis Zagreb, il est aussi possible de rejoindre rapidement le parc national des lacs de Plitvice pour une excursion à la journée. Zagreb se rejoint facilement en train de nuit par une liaison directe depuis Zurich.

Sofia, Bulgarie

Sofia se trouve au pied de l’imposant massif du Vitosha, dans l’ouest de la Bulgarie. Parmi les plus anciennes villes d’Europe, la capitale bulgare possède une histoire millénaire. Ancienne ville thrace, puis cité romaine sous le nom de Serdica, elle offre aujourd’hui une atmosphère détendue, de nombreux espaces verts et une architecture très variée.

On y trouve aussi bien des ruines romaines que de majestueuses églises orthodoxes, des bâtiments hérités du réalisme socialiste et des cafés modernes. Sofia constitue également un excellent point de départ pour découvrir le monastère de Rila, niché dans les montagnes, ou la ville historique de Plovdiv.

La grande ville côtière la plus proche, Burgas, se situe à environ 380 kilomètres. Elle est accessible en un peu moins de quatre heures par une autoroute moderne. Depuis Burgas, les voyageurs peuvent rejoindre plusieurs stations balnéaires prisées, comme Sozopol, Slantchev Briag, aussi connue sous le nom de Sunny Beach, ou encore Nessebar.

Héraklion, Grèce

Héraklion, plus grande ville de Crète, est l’un des principaux centres urbains de l’île. Cette ville portuaire animée mêle héritage minoen, architecture vénitienne et culture grecque contemporaine.

Pendant la saison estivale, des vols charters directs et des vols low cost relient Héraklion à de nombreuses villes européennes. La ville est aussi un important carrefour maritime, avec des liaisons quotidiennes en ferry vers Athènes, via le port du Pirée, ainsi que des bateaux rapides vers certaines îles des Cyclades. Santorin, par exemple, se trouve à un peu moins de deux heures de traversée.

Tallinn, Estonie

La capitale estonienne se trouve au bord du golfe de Finlande, face à Helsinki. Tallinn est l’une des villes médiévales les mieux préservées d’Europe. Elle parvient à faire cohabiter son patrimoine historique avec une modernité très affirmée, l’Estonie étant considérée comme l’une des sociétés les plus avancées au monde sur le plan numérique.

Située à environ 80 kilomètres d’Helsinki, Tallinn est reliée à la capitale finlandaise par de grands ferries modernes qui traversent le golfe en environ deux heures. Les excursions d’une journée entre les deux villes sont donc faciles à organiser. Tallinn s’impose comme l’un des joyaux de la région baltique, avec des prix souvent plus abordables qu’en Finlande.

Saint-Domingue, République dominicaine

Saint-Domingue est la plus ancienne ville d’Amérique fondée par des Européens et habitée sans interruption. La capitale de la République dominicaine a été bâtie en 1496 par Bartolomeo Colomb, le frère de Christophe Colomb.

Son centre historique, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, abrite sur quelques kilomètres carrés certains des plus anciens sites historiques du continent américain. La ville elle-même n’est toutefois pas idéale pour la baignade, en raison de son port et de son littoral rocheux.

La plage caribéenne la plus proche est Playa Boca Chica, située à environ 30 kilomètres à l’est de la ville, près de l’aéroport. Avec son sable blanc et son eau calme, peu profonde et chaude, elle attire de nombreux visiteurs. Elle est protégée par un grand récif de corail, ce qui lui donne parfois des airs de piscine naturelle.

Depuis la Suisse, il n’existe pas toujours de liaison directe vers Saint-Domingue selon la saison. Les voyageurs passent le plus souvent par de grands hubs européens comme Madrid, Paris ou Francfort. Une autre option consiste à atterrir à Punta Cana, mieux desservie par les vols touristiques, puis à rejoindre Saint-Domingue en autocar climatisé ou en voiture. Le trajet dure environ trois heures.

Cet article a été publié pour la première fois sur koktejl.azet.sk. Comme Blick, cette plateforme d’information slovaque appartient au groupe Ringier.