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Jusqu'à 50 euros par jour
Le nouveau maire de Venise veut considérablement augmenter le prix d'entrée

Venise pourrait coûter très cher aux visiteurs venus pour une seule journée Le nouveau maire, Simone Venturini, propose de multiplier le prix du billet d'entrée, qui pourrait atteindre les 50 euros.
Publié: il y a 30 minutes
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Actuellement, les touristes paient 5 ou 10 euros d'entrée pour visiter Venise.
Photo: AFP
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Moritz Meister

50 euros pour une visite de la ville? Cela pourrait bientôt devenir une réalité à Venise. Du moins, si le nouveau maire, Simone Venturini, parvient à ses fins. En avril 2024, Venise a instauré un droit d'entrée à la journée pour les touristes – une première dans le monde.

Depuis, cette redevance s'élève à un peu moins de 5 euros. Et en avril 2026, la ville a doublé ce montant pour les visiteurs de dernière minute, la portant à 10 euros. Aujourd’hui, Simone Venturini souhaite même quintupler ce prix : «entre 30 et 50 euros certains jours», comme le rapporte le «Corriere della Sera». L'édile prévoit de discuter de sa proposition avec le gouvernement régional à Rome.

Le nouveau maire s’est imposé fin mai lors des dernières élections municipales, succédant à Luigi Brugnaro, qui occupait ce poste depuis près d'une dizaine d’années. Sous la direction de son prédécesseur, Simone Venturini occupait le poste de responsable du tourisme et avait joué un rôle essentiel il y a deux ans dans la mise en place de la taxe d’entrée.

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Lors de sa campagne électorale, il proposait notamment d’augmenter le prix du billet d’entrée pour certains jours, notamment ceux à très forte affluence touristique. «Mon programme est clair: réformer et développer davantage le droit d'entrée», avait-il déclaré à ce sujet.

Le maire de Venise, Simone Venturini, souhaite augmenter les tarifs d'entrée dans sa ville.
Photo: PD

Au départ, le droit d'entrée avait été instauré à Venise pour dissuader les touristes de se rendre trop massivement dans la ville. Or, les chiffres actuels de fréquentation, publiés par la municipalité, témoignent d'un échec. Le montant actuel des droits d'entrée semble encore trop faible pour empêcher les touristes de visiter Venise.

Taxe sur les selfies à Iseltwald

Venise n’est pas la seule à avoir instauré un droit d'entrée pour se protéger des touristes. La commune d’Iseltwald, dans l’Oberland bernois, a elle-aussi tenté de se prémunir contre l'afflux de touristes en instaurant une taxe. Quiconque souhaite prendre un selfie sur le magnifique embarcadère doit désormais s’acquitter de 5 francs à un tourniquet.

Depuis l’année dernière et grâce au succès de la série coréenne «Crash Landing on You» diffusée sur Netflix, d’innombrables touristes asiatiques affluent dans ce village de 420 âmes. Une scène de la série à succès a été tournée sur le quai, dans laquelle la star sud-coréenne Hyun Bin joue du piano.

L'accès au lac d'Iseltwald coûte 5 francs.
Photo: Zamir Loshi

Mini-droit d'entrée pour visiter cette île

L'île toscane de Giglio a adopté une approche similaire. Depuis le printemps 2023, les touristes doivent s’acquitter d’un droit d’entrée de 3 euros par personne pour visiter l’île. Les autorités espèrent ainsi freiner l’afflux de touristes.

La question du tourisme de masse revient régulièrement sur le devant de la scène pendant la saison estivale en Italie. Le dilemme entre les avantages du tourisme et ses inconvénients pour la population locale suscite sans cesse des débats animés. A Venise, on entend venir à bout du problème par une forte augmentation des redevances.

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