En 2025, 96% des eaux de baignade européennes étaient conformes aux normes minimales, avec 85% classées «excellentes». Selon l'AEE, la qualité reste stable, mais la France affiche seulement 74,4% de sites excellents.

Quels sont les spots européens avec la meilleure qualité d'eau?

Quels sont les spots européens avec la meilleure qualité d'eau?

La France pas tout à fait au top

AFP Agence France-Presse

A travers l'Union européenne, 96% des eaux de baignade répondent aux normes de qualité minimales, dont 85% sont «excellentes» et seulement 1,5% «mauvaises», a indiqué mardi l'Agence européenne pour l'environnement (AEE). Ces niveaux sont stables sur un an.

«Cet été, nous pouvons tous récolter les fruits de la bonne mise en oeuvre des règles de l'UE sur les eaux de baignade, grâce auxquelles une vaste majorité de nos eaux de baignade sont suffisamment propres pour s'y baigner», s'est félicité la directrice de l'AEE Leena Ylä-Mononen.

L'évaluation, qui porte sur plus de 22'000 sites de baignade dans les 27 États membres de l'UE ainsi qu'en Albanie et en Suisse, classe la qualité des eaux en différente catégories: «excellente», «bonne», «suffisante» ou «mauvaise», en fonction des niveaux de bactéries détectées qui signalent une pollution principalement à cause des eaux usées ou de l'élevage.

Lacs, fleuves et rivières plus sensibles

Les eaux côtières sont généralement de meilleure qualité que les eaux intérieures. En 2025, environ 89% des sites côtiers de l'UE étaient classés «excellents», contre 78% des sites de rivières et de lacs.

Lacs, fleuves et rivières sont plus sensibles que les zones côtières à la pollution à court terme causée par les fortes pluies ou les sécheresses estivales.

Certains pays se distinguent particulièrement par la qualité de leurs eaux de baignade: Chypre, la Bulgarie, la Grèce, l'Autriche et la Croatie affichent chacun 95% ou plus de sites classés «excellents». En France en revanche, ils ne sont que 74,4%.

Seule une petite part de mauvaise qualité

Seule une petite part seulement des eaux de baignade de l'UE est jugée de mauvaise qualité, soit environ 1,5%. En Estonie c'est le cas de 4,5% des sites et en Albanie de 23,5% d'entre eux.

Les eaux de baignade de mauvaise qualité pendant au moins cinq années consécutives doivent faire l'objet soit d'une interdiction permanente de baignade, soit de recommandations permanentes contre la baignade.

Pas moins de 57 sites ont été classés dans cette catégorie de 2020 à 2024: 34 en Italie, 16 en France, trois en Espagne, deux en Suède et un en Estonie ainsi qu'au Portugal. Quatre d'entre eux ont été jugés de catégories suffisantes en 2025.