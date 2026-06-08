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Un redoutable «piège à touristes»
Un couple américain paie 44 euros pour deux glaces à Rome

L'Italie, destination prisée des Suisses, affiche cet été des tarifs en forte hausse sur les plages et dans les restaurants. A Rome, deux glaces facturées 44 euros à des touristes ont suscité la polémique.
Publié: 22:22 heures
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Deux touristes américains voulaient simplement s'offrir deux boules de glace chacun à Rome.
Photo: KEYSTONE
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Gina Grace Zurbrügg

Avant de partir en vacances en Italie cet été, mieux vaut préparer son budget. L'une des destinations préférées des Suisses voit en effet ses prix s'envoler dans de nombreuses régions, aussi bien sur les plages qu'au restaurant.

Un récent épisode survenu à Rome fait particulièrement parler. Près de la célèbre Piazza Navona, un couple de touristes américains a voulu acheter deux glaces à l'emporter. Selon RTL, la facture s'est finalement élevée à 44 euros.

Les deux visiteurs pensaient commander une glace à deux boules chacun. Mais ils ont finalement reçu trois boules, de la crème fouettée, un macaron et un cannolo. D'après le couple, aucun de ces suppléments n'avait été demandé. Résultat: 22 euros par personne pour une glace.

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Dans un groupe Facebook consacré aux vacances en Italie, cette Américaine originaire de Floride a dénoncé un prétendu «piège à touristes». Elle a même qualifié cette glace de «pire glace» qu'elle ait jamais mangée.

Des prix dignes d'hôtels de luxe

Les amateurs de farniente doivent eux aussi prévoir un budget conséquent s'ils se rendent en Italie. Selon les régions, la location de deux chaises longues et d'un parasol coûte entre 20 et 80 euros par jour.

La station balnéaire d'Alassio, sur la côte ligurienne, figure parmi les destinations les plus chères. Une semaine à la plage y revient en moyenne à 340 euros par personne. Pour un emplacement en première ligne avec vue directe sur la mer, la facture peut grimper jusqu'à 392 euros.

La tendance se confirme également sur la côte adriatique. A Senigallia, une semaine à la plage coûte environ 145 euros. Les meilleures places atteignent même 155 euros. A Rimini, autre destination emblématique des vacances italiennes, les tarifs se situent à des niveaux comparables.

Les restaurateurs augmentent aussi leurs prix

Le tourisme italien doit composer avec une baisse de la clientèle locale. De nombreux Italiens n'ont plus les moyens de passer leurs vacances dans leur propre pays.

Pour compenser ce manque à gagner, hôtels et restaurants misent davantage sur les visiteurs étrangers. Selon les experts, les prix de l'hébergement et de la restauration ont augmenté de 15 à 20% ces dernières années.

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