Alors que les vacances dans les destinations méditerranéennes classiques deviennent de plus en plus chères, une destination de voyage jusqu'alors assez méconnue surprend par ses prix vraiment compétitifs.

La Bulgarie casse les tarifs pour les vacanciers

La Bulgarie casse les tarifs pour les vacanciers

Blick Lifestyle

C'est la bonne affaire de l'été pour les portefeuilles helvétiques. Selon une nouvelle analyse de la plateforme de voyage britannique TravelSupermarket, la Bulgarie décroche la palme de la destination «all-inclusive» la plus abordable d’Europe pour la saison 2026. La région de Bourgas, perle de la mer Noire, vit un véritable boom touristique.

All-inclusive pour environ 300 francs par semaine

D'après l'étude, il est désormais possible de s'offrir un séjour complet – incluant l'hôtel, les repas et les boissons – dès 270 francs suisses par personne. Avec de tels tarifs, la Bulgarie chipe la première place du podium à la Tunisie, qui détenait jusqu'ici le record des vacances balnéaires à prix cassés.

Bière à 2 francs, déjeuner à 9 francs

Le coût de la vie sur place est lui aussi dérisoire. Selon les données de la plateforme comparative Numbeo, les prix pratiqués cet été ont de quoi faire rêver les Suisses:

Une bouteille d'eau environ 1 franc

Un cappuccino environ 2 francs

Une boule de glace environ 1,30 franc

Une bière locale à la pression environ 2 francs

Un repas dans un restaurant simple coûte en moyenne environ 9 francs. Un dîner pour deux personnes dans un restaurant de gamme moyenne coûte en moyenne environ 38 francs.

Slantchev briag reste le hotspot des vacances

Sans surprise, la station de Slantchev briag, plus connue sous le nom de «Sunny Beach», est prise d’assaut par les réservations. C'est le cœur battant de la côte bulgare: huit kilomètres de sable fin, des complexes hôteliers à perte de vue et une vie nocturne survoltée.

Les prix augmentent cependant sensiblement en juillet et pendant les vacances scolaires. Mais même en haute saison, la Bulgarie reste imbattable face à la concurrence espagnole, grecque ou turque, avec un prix moyen qui se stabilise autour de 570 francs par personne pour un séjour estival.

Nessebar et Sozopol gagnent en popularité

Pour ceux qui fuient le béton et les boîtes de nuit, les villes côtières historiques de Nessebar et Sozopol gagnent rapidement en popularité. Avec ses ruelles pavées, ses églises d'époque et son célèbre moulin à vent du XIXe siècle, Nessebar offre une alternative de charme.

Les familles et les jeunes voyageurs redécouvrent la Bulgarie

Les spécialistes du tourisme constatent un intérêt croissant pour la Bulgarie, notamment auprès des familles et des jeunes vacanciers. Parmi les raisons de cet engouement figurent ses longues plages de sable fin, son large choix d'hôtels tout compris et ses prix abordables.

De plus, on y trouve des parcs aquatiques, des excursions, des restaurants et des activités pour enfants. Nombreux sont ceux qui comparent désormais la région à des stations balnéaires beaucoup plus onéreuses de Grèce ou d'Espagne.

Surprise pour les destinations de vacances les moins chères

La sortie de la Tunisie du top 10 des destinations touristiques les moins chères est également surprenante. Parallèlement, certaines stations balnéaires classiques sont redevenues un peu plus abordables. Selon TravelSupermarket, Rhodes, Majorque et Dalaman, par exemple, ont vu leurs prix baisser.

L'analyse porte sur les séjours tout compris réservés entre le 1er et le 20 avril 2026, pour la période de mai à septembre. Différentes catégories d'hôtels, ainsi que différentes durées de séjour et types de vacances, ont été examinées.

Cet article a d'abord été publié sur blic.rs. Le portail d'information serbe appartient, comme Blick, à Ringier.