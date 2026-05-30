Entre jet-set et collines sauvages, le vignoble provençal cultive un art de vivre unique. Porté par un succès planétaire, son célèbre nectar rose ne cesse de se réinventer.

Le secret du rosé de Provence, ce vin qui séduit le monde entier

Le secret du rosé de Provence, ce vin qui séduit le monde entier

Ursula Geiger

La Provence est un lieu de nostalgie. Sa célèbre lumière, l'étendue des collines boisées et intactes de l'arrière-pays, le parfum des herbes méditerranéennes et la vie paisible de la campagne attirent les romantiques de la nature et les stars de cinéma. Les villes côtières animées comme Saint-Tropez sont idéales pour le spotting de yachts et l'ambiance de la jet-set. L'élément qui relie ces deux mondes est le rosé de Provence.

En termes simples, la zone rosée de France s'étend de l'embouchure du Rhône jusqu'aux portes de Cannes sur 27'500 hectares. Environ 2000 viticulteurs y cultivent leurs vignes, vinifient leur vin ou livrent leurs raisins à une coopérative. La part de rosé est d'environ 90%, et chaque année, environ 151 millions de bouteilles de ce vin frais et parfumé sont mises en bouteille.

Le rosé est en plein essor

Si le rosé de Provence est en plein essor depuis les années 1990, les Provençaux le doivent à la viticultrice Régine Sumeire du Domaine Barbeyrolles. Elle a rompu la lance pour un style plus léger avec moins d'alcool et plus d'acidité ainsi que pour cette couleur rose fraîche qui se présente si avantageusement dans les bouteilles en verre blanc. Ce style a permis d'augmenter les ventes et a été bien accueilli en Grande-Bretagne, en Amérique du Nord et en Scandinavie.

Les principaux cépages utilisés pour le rosé de Provence sont les cépages rouges cinsault, grenache et syrah. Sont également autorisés dans la cuvée jusqu'à 50% de cépages blancs comme le Rolle (Vermentino) ou l'Ugni Blanc.

Récolter la nuit

Pour éviter l'oxydation, les vendanges sont effectuées à la machine pendant la nuit. La machine peut récolter deux hectares par heure. Dans le pressoir, les baies sont séparées des rafles. Ensuite, le moût est immédiatement pressé et fermenté.

Si l'on interroge les producteurs, il est clair que le rosé doit être bu avant la prochaine récolte. Mais les choses bougent en Provence. Dans de nombreux domaines, on trouve des barriques ou des amphores en terre cuite pour compléter le style easy-drinking avec des rosés qui ont plus de structure et une complexité aromatique plus exubérante.

Et on réfléchit à la production de vins mousseux rosés. Une entreprise difficile, car établir un ensemble de règles pour la production de vins mousseux est un travail de Sisyfe bureaucratique. Certes, des vins mousseux de Provence sont déjà proposés, mais ils ne peuvent pas porter le label de contrôle de l'origine protégée.

Damien Hirst et les randonnées

Une autre recette du succès en Provence est l'oenotourisme, stimulé par des investisseurs aux moyens financiers importants. Les événements «stargucker», les cinémas en plein air, les randonnées en VTT et les offres de spa sont combinés avec les plaisirs du vin.

Le Château La Coste en est un exemple parfait. Il appartient à l'Irlandais Patrick McKillen, qui a créé un hotspot touristique dans les collines au nord d'Aix-en-Provence. Le bâtiment futuriste de la cave, conçu par le célèbre architecte Jean Nouvel, est entouré d'un vaste parc de sculptures qui abrite entre autres des œuvres de Damien Hirst et de Louise Bourgeois. Cela attire les touristes d'un jour, qui paient jusqu'à 15 euros l'entrée et boivent du rosé dans les six restaurants – deux autres sont en projet – et savourent la cuisine provençale.

Mais on peut aussi faire moins de bruit: ceux qui préfèrent un hide-away luxueux passeront quelques jours au Château de Berne dans l'arrière-pays de Saint-Tropez et s'y feront chouchouter à souhait. Ceux qui souhaitent célébrer le savoir-vivre nostalgique du Midi se rendront à La Celle. On y joue à la pétanque sous les platanes, puis on boit un verre de rosé de Provence au bar de la place du village.

Cet article a été rédigé dans le cadre d'un voyage de presse.