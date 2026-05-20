La Champagne profite largement de sa situation septentrionale. Pourtant, le changement climatique pose des problèmes aux viticulteurs. Chez Moët & Chandon, on cherche des réponses pour l'avenir.

Stefan Keller

L'évolution rapide des conditions climatiques a pour conséquence l'implantation de maisons de champagne en Angleterre. C'est une solution radicale. Dans le pays, on ajuste la production.

Enherbement des vignobles, système de culture des vignes qui permet aux raisins de mûrir à une plus grande distance du sol, nouvelles variétés, plantation de haies entre les vignobles: des mesures comme celles-ci doivent aider à ce que la sécheresse et la chaleur ne déséquilibrent pas la récolte souhaitée pour l'élaboration d'un champagne.

La biodiversité comme bouclier

Avec le projet Essentia, lancé en 2019, Moët & Chandon veut promouvoir la biodiversité dans ses vignobles et faire profiter de ses connaissances plus de 2000 familles de fournisseurs. Les résultats pourront être intégrés dans une surface de production de 5000 hectares.

Le champagne tel que nous le connaissons aujourd'hui est produit presque exclusivement à partir de trois cépages: Pinot noir, Pinot Meunier et Chardonnay. Ils se présentent seuls ou en association. Sont également autorisés l'arbane, le petit meslier, le pinot gris et le pinot blanc et, depuis peu, le voltis, un cépage résistant aux champignons, que l'on appelle aussi piwi, ainsi que le chardonnay rose ou rosé.

Des centaines de cépages testés

Le Conservatoire de la Biodiversité Essentia a rassemblé ces huit variétés officiellement autorisées, ainsi que 195 autres provenant de ses propres vignobles et de ceux d'autres régions de Champagne. L'avenir dira si et comment elles compléteront ou remplaceront un jour le trio pinot noir, pinot meunier et chardonnay. Les trois cépages principaux sont représentés dans le vignoble par 600 clones chacun, c'est-à-dire des ceps issus de la même famille, mais dont les membres sont légèrement différents les uns des autres.