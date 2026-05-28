Une pendaison de crémaillère ou une invitation à prendre l’apéro sont de bonnes occasions d’apporter une bouteille de vin à ses voisins. Mais attention: choisir la bonne bouteille demande un minimum de précautions.

Les vins qu'il vaut mieux ne pas offrir à vos voisins

Les vins qu'il vaut mieux ne pas offrir à vos voisins

Ursula Geiger

Le vin est une excellente idée de cadeau. Et mieux vous connaissez le destinataire, plus il sera facile de choisir la bouteille. Mais comment faire quand vous êtes invité à la pendaison de crémaillère des nouveaux voisins? Heureusement, il suffit de connaître quelques règles simples pour pouvoir faire plaisir et trinquer au bon voisinage.

Pas de vins trop chers

Il est très facile, avec une application sur le vin, de savoir combien coûte une bouteille reçue en cadeau. Choisir un vin trop cher peut être une source d’embarras. Offrir une bouteille à plus de 25 francs peut partir d’une bonne intention, mais que devront faire les voisins s’ils veulent vous rendre la pareille? Ils se sentiront sans doute obligés d’acheter un cadeau à la hauteur de vos goûts dispendieux.

Laissez de côté les vieux millésimes

Si vous avez une cave bien garnie, la tentation peut être grande d’offrir une bouteille de votre assortiment. Aucun problème à cela, mais ne choisissez surtout pas un vieux millésime. En effet, le destinataire pourrait mal prendre le fait de recevoir une vieille bouteille. Organisez plutôt une dégustation avec vos voisins pour partager ce type de vins avec eux.

Exit les rosés et mousseux

Environ 60% des Suisses boivent du vin rouge, selon une étude sur la consommation de vin en Suisse publiée il y a deux ans. Le rosé représente 7% et arrive derrière le mousseux. Les vins rouges de Suisse ou d’Italie sont les plus populaires, selon cette même étude.

Pas de vins liquoreux ou mutés

Les vins moelleux, le xérès ou le porto sont d’excellents vins pour des occasions particulières. Mais il s’agit de vins particuliers qui demandent un minimum d’explications. Vous pouvez bien sûr faire profiter vos hôtes de vos connaissances. Mais vous risquez rapidement de passer pour quelqu’un de prétentieux. Mieux vaut donc s’abstenir.

Non aux grands formats

Un magnum fait forte impression. Ce grand format convient pour les repas de famille, mais moins pour l’apéritif chez les voisins. Et pour cause: votre voisin pourrait penser que vous le prenez pour un soiffard.