Les Etats-Unis dénoncent la détention arbitraire de deux citoyens américains en Chine. Washington exige la libération immédiate de Min Zin, qui est retenu pour espionnage.

Washington accuse Pékin de détenir arbitrairement un citoyen américain

Washington accuse Pékin de détenir arbitrairement un citoyen américain

AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont qualifié jeudi d'arbitraire la détention d'un citoyen américain accusé d'espionnage en Chine et ont appelé à sa libération, selon un communiqué du département d'Etat.

«Le secrétaire d'Etat Marco Rubio a estimé que le citoyen américain Min Zin était détenu arbitrairement en Chine», peut-on lire dans le communiqué, qui ajoute que deux citoyens américains sont maintenant injustement détenus dans ce pays: Min Zin et Youlin Chen.