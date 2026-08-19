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Après avoir envoyé valser Séoul
Trump annonce une rencontre avec Kim Jong Un avant la fin de l'année

Donald Trump prévoit une nouvelle rencontre avec Kim Jong Un avant la fin de l'année 2026. L'entrevue pourrait se dérouler en Chine, en marge du sommet de l’Apec
Publié: il y a 50 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 48 minutes
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Donald Trump a assuré mercredi qu'il rencontrerait le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avant la fin de l'année. «Oui, je le rencontrerai», a répondu le président américain, interrogé à ce sujet alors qu'il faisait visiter des chantiers en cours à la Maison Blanche à quelques journalistes.

La rencontre pourrait, selon plusieurs observateurs, avoir lieu en novembre en marge du sommet de l'Apec (Coopération économique de l'Asie-Pacifique) en Chine. Le milliardaire de 80 ans a aussi livré une estimation officielle et d'une précision rare de l'arsenal nucléaire nord-coréen, estimant que le pays était doté de «57 armes nucléaires».

Trois précédentes rencontres

«Cela n'aurait jamais dû arriver. (...) Si j'avais été président, je ne l'aurais pas permis», a ajouté le dirigeant républicain, qui a répété qu'il s'entendait «très bien» malgré tout avec le dirigeant nord-coréen. Depuis son premier mandat (2017-2021), Donald Trump se targue d'avoir une relation privilégiée avec Kim Jong Un, dont le pays est considéré comme une menace majeure pour la sécurité des Etats-Unis par le renseignement américain.

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Cette relation est revenue sur le devant de la scène quand le président américain, à la surprise générale, a décidé dimanche d'écourter des exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud, qui selon lui envoyaient «un signal totalement inapproprié et hostile» à Pyongyang.

Donald Trump et Kim Jong Un se sont rencontrés trois fois pendant le premier mandat du président américain. Avant lui, aucun chef d'Etat américain n'avait jamais rencontré de dirigeant nord-coréen.

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