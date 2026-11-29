Donald Trump entrera dans la deuxième partie de son mandat. Mais le président américain ne semble pas prêt à lever le pied: grâces, négociations, décrets, pression sur les entreprises ou nominations stratégiques, il entend encore utiliser au maximum les pouvoirs de la Maison Blanche.

En bref Grâces, droits de douane, négociations de paix: Donald Trump conserve encore d’importants leviers de pouvoir.

Les décrets signés jusqu’ici montrent que Donald Trump n’hésite pas à prendre des décisions parfois déroutantes.

Donald Trump se montre également prêt à nouer des alliances inattendues, notamment avec le démocrate Abdul El Sayed.

Samuel Schumacher

Donald Trump a sans doute trouvé la scène quelque peu cocasse. En milieu de semaine, il s’est plié à l’une des traditions de Thanksgiving réservées aux présidents américains: gracier deux dindes dans les jardins de la Maison Blanche. «Freedom» et «Feathers» ont ainsi échappé à l’abattoir pour rejoindre un enclos où elles pourront finir leurs jours paisiblement.

Donald Trump, lui, n'a pas bougé. A partir du 3 janvier, il deviendra à son tour une sorte d’oiseau politique, mais certainement pas une dinde graciée: un «canard boiteux» (lame duck) comme on dit outre-Atlantique, un président en fin de mandat dont la marge de manœuvre devient de plus en plus restreinte.

Mais contrairement à de nombreux présidents devenus «canards boiteux», contraints de composer avec une majorité adverse au Congrès pendant la seconde moitié de leur mandat, Donald Trump compte bien profiter jusqu’au bout du temps qu’il lui reste à la tête de la première puissance mondiale. Céder du terrain? Pas question. Entre décisions controversées et alliances inattendues, il entend imposer ses lubies sans relâche jusqu’à son dernier jour.

Va-t-il se gracier lui-même?

Grâces: Tout président américain peut annuler des condamnations et faire libérer des détenus, y compris pour des crimes graves. Les décisions controversées ne sont pas rares. Bill Clinton avait ainsi gracié son demi-frère Roger, condamné dans une affaire de drogue. Joe Biden avait, de son côté, accordé une grâce à son fils Hunter, mettant fin aux poursuites fédérales qui le visaient.

Donald Trump pourrait aller encore plus loin. Il l’a déjà montré en graciant plus de 1500 personnes condamnées pour leur participation à l’assaut du Capitole du 6 janvier, dont certaines avaient écopé de lourdes peines de prison et ont ainsi retrouvé la liberté. Selon une enquête de Reuters, 96% des grâces accordées par Donald Trump ne répondraient pas aux critères habituellement appliqués par la justice américaine en matière de libération anticipée. Reste une question qui fait débat: Donald Trump pourrait-il aller jusqu’à se gracier lui-même de manière préventive afin de se protéger contre d’éventuelles poursuites pénales futures?

Négociations: Le président américain dispose d’une large marge de manœuvre pour décider avec qui les Etats-Unis négocient et sur quels sujets. Dans le dossier ukrainien, cela permet notamment à Donald Trump de largement contourner la majorité démocrate au Congrès. Le républicain peut donc continuer à espérer arracher ce qu’il présenterait comme l’accord de paix ultime. Mais pour y parvenir, il faudrait soit que Kiev s’effondre militairement, soit que Donald Trump change radicalement de cap et rompe enfin avec son «ami» Vladimir Poutine, qualifié parfois de criminel.

Des décisions loufoques

Décrets, décrets, décrets: Ils constituent l’un des leviers les plus puissants à la disposition d’un président américain. Lorsque le processus législatif s’enlise au Congrès, les décisions présidentielles («executive actions») permettent d’agir rapidement, même si leurs effets peuvent ensuite être limités par les tribunaux ou par l’opposition parlementaire. Donald Trump en a fait un usage particulièrement intensif.

Aucun président américain avant lui n’en avait signé à un rythme aussi soutenu. Parmi ses 531 décisions figurent aussi quelques curiosités, comme le décret intitulé «Mettre les êtres humains au-dessus des poissons», par lequel il s’est opposé à de nouvelles mesures de protection de l’eau en Californie. Il a également voulu fixer une pression minimale pour les pommeaux de douche aux Etats-Unis, ou encore rebaptiser le golfe du Mexique «golfe d’Amérique». Quelles autres idées Donald Trump pourrait-il encore imposer durant ses deux dernières années de «canard boiteux»?

Droits de douane

Secteur privé: Le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia montre que Donald Trump conserve une influence considérable sur les décisions de grandes entreprises américaines. Le patron du géant des puces avait dû quitter ses fonctions après plusieurs affaires embarrassantes, notamment sa liaison avec une espionne chinoise présumée. Selon Donald Trump lui-même, c’est son intervention directe auprès du conseil d’administration de Nvidia qui a permis à Jensen Huang de retrouver son poste.

En tant que président, Donald Trump dispose aussi d’importants leviers économiques. Son administration participe notamment à l’octroi des licences d’exportation et peut invoquer certaines anciennes lois américaines pour justifier l’instauration de nouveaux droits de douane. Cette semaine encore, il a annoncé de nouvelles mesures commerciales, sur lesquelles les Etats-Unis doivent se prononcer définitivement à la fin du mois de janvier.

La Suisse pourrait ainsi être frappée par des droits de douane pouvant atteindre 15% sur ses exportations outre.Atlantique. Autant de leviers qui montrent que, même en position de «canard boiteux», Donald Trump conserve une importante capacité d’action en matière de politique économique.

La «TrumpCare»

Projets de construction: Il sera difficile d’arrêter le projet de salle de bal voulu par Donald Trump. L’ancien magnat new-yorkais entend inaugurer en 2028 ce chantier à 600 millions de dollars par une fête grandiose. Les critiques de ses adversaires n’y changeront probablement rien: cette construction aux airs versaillais restera comme l’un des symboles de son passage à la Maison-Blanche – et pourrait même, avec le temps, être considérée comme une extension légitime du bâtiment présidentiel.

Donald Trump pourrait également laisser une trace plus symbolique à travers certaines lois portant son nom, comme une éventuelle «TrumpCare». Abdul El Sayed, nouveau sénateur démocrate du Michigan, défend une assurance maladie publique pour tous les Américains, une idée bien ancrée à gauche. Etrangement, il a proposé que ce projet puisse porter le nom de Donald Trump. Le milliardaire républicain s’est montré intéressé et prévoit de rencontrer prochainement Abdul El Sayed pour en discuter.

Durcissement migratoire?

Nominations: En choisissant le très conservateur Stephen Miller comme nouveau chef de cabinet, Donald Trump montre clairement qu’il n’entend pas tendre la main aux démocrates. Miller, qui remplace la plus modérée Susie Wiles travaille depuis des mois sur une stratégie visant à permettre au président d’obtenir un maximum de résultats, notamment en matière migratoire, en combinant les moyens budgétaires disponibles et les décrets présidentiels.

Cette seule nomination donne le ton: la présidence Trump ne semble pas partie pour s’éteindre doucement. Elle pourrait au contraire connaître une dernière phase particulièrement offensive avant que l’ère MAGA ne touche inévitablement à sa fin en janvier 2029.

Reste à savoir ce qui survivra de cette période et ce qui pourrait lui succéder. Une chose paraît certaine: les Etats-Unis débattront intensément de cet héritage au cours des deux prochaines années, et Donald Trump devrait lui-même continuer à y prendre une part très active.