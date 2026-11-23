Le rappel de Jensen Huang à la tête de Nvidia entraîne une politique autour du président américain. Les démocrates assurent qu'ils feront l'objet d'enquêtes approfondies.

AFP Agence France-Presse

Les démocrates américains ont accusé Donald Trump d’avoir compromis la sécurité nationale, voire de s’être enrichi au passage, en faisant pression pour le retour de Jensen Huang à la tête du géant des puces informatiques Nvidia.

Le président américain a jugé lundi que le conseil d’administration de l’entreprise avait pris «la bonne et juste décision» en rappelant son patron, débarqué en raison d’une liaison avec une espionne présumée, et a assumé avoir fait «directement» pression sur Nvidia.

Sécurité nationale en question

Le futur chef de file des députés démocrates Hakeem Jeffries a conspué dans un communiqué une décision «indéfendable, irresponsable et incompréhensible». «Nous ne permettrons pas que la sécurité nationale de l’Amérique soit exploitée par le gouvernement Trump à des fins d’enrichissement personnel», a assuré l’élu, dont le parti prendra en janvier le contrôle des deux chambres du Congrès.

«Le gouvernement des Etats-Unis n’a aucune raison de croire que le retour de Jensen pose un quelconque risque pour la sécurité nationale», a écrit sur son réseau Truth Social le président américain.

Cela n’a pas convaincu le sénateur démocrate Chuck Schumer. Il a assuré sur X que sa formation politique userait de «tout son pouvoir pour enquêter sur d’éventuelles malversations» de la part du gouvernement Trump et de Jensen Huang.

Investissements en bourse critiqués

Le retour de ce dernier a provoqué un bond spectaculaire de Nvidia en Bourse, relançant les accusations de corruption contre Donald Trump, qui, depuis son retour à la Maison Blanche, continue d’effectuer de nombreuses transactions boursières.

Le président «s’est déjà fait plus de 60 millions de dollars avec les actions Nvidia et il en a gagné encore plus aujourd’hui en organisant personnellement le rappel de Huang», a assuré sur X la sénatrice démocrate Elissa Slotkin.

Les révélations autour de liaisons extraconjugales de Jensen Huang ont déclenché une affaire à ramifications multiples, qui porte aussi bien sur une possible opération d’espionnage que sur les transactions douteuses de l’entreprise avec la Chine et sur la connaissance qu’en avait le gouvernement américain. Le tout s’inscrit dans un contexte de rivalité technologique intense entre Pékin et Washington.

Audition parlementaire en décembre

Quelques critiques plus voilées ont également été émises dans le parti républicain, celui du président. «Le conseil d’administration de Nvidia assumera le risque lié au recrutement d’un patron qui pourrait très bien être condamné aux Etats-Unis et ailleurs (...), mais le risque pour la sécurité nationale, lui, est transféré vers l’armée et les citoyens américains», a jugé le sénateur Kevin Cramer.

Un autre sénateur conservateur, Pete Ricketts, s’est dit «impatient» d’entendre le dirigeant de Nvidia en décembre lors de son audition parlementaire. Selon Donald Trump, qui, dans son message, a qualifié Jensen Huang de «grand patriote et trésor national», le ministère de la Justice n’a trouvé aucune preuve que ce dernier «ait enfreint la loi».

Le président américain, qui a vanté sa bonne relation avec son homologue Xi Jinping pendant un voyage en Chine la semaine dernière, a publié sur son réseau Truth Social un montage photo à la gloire de Jensen Huang. Sur cette image, qui reprend un cliché montrant Donald Trump le poing levé après une tentative d’assassinat en 2024, le patron de Nvidia apparaît à la place du président américain, du sang sur la joue et un soutien-gorge à la main.

«Un résultat net positif»

Selon le «New York Times», la femme au centre de l’affaire, Alice Huang, était en contact avec les services de renseignement chinois au moment de sa liaison avec le patron de Nvidia.

Elle a dirigé une société appelée Megaspeed International, soupçonnée d’avoir aidé des entreprises chinoises à se procurer des puces Nvidia en contournant les interdictions mises en place par les Etats-Unis.

Interrogé sur l’impact que pourrait avoir cette liaison sur la crédibilité de Jensen Huang, Donald Trump a jugé que le scandale pourrait avoir «un résultat net positif» parce qu’il avait attiré l’attention sur Nvidia. «Le sexe fait vendre, les gars!», a lancé le président américain dans un entretien avec la chaîne CNBC.