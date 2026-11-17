Une relation extraconjugale avec une espionne présumée a précipité la chute de Jensen Huang. Récit complet d'une crise géopolitique qui fait trembler Wall Street et le secteur de l'IA.

AFP Agence France-Presse

Le géant technologique américain Nvidia, qui publie mardi ses résultats financiers, est emporté depuis fin octobre dans un scandale provoqué par une liaison extraconjugale de son fondateur Jensen Huang, aux vastes répercussions économiques et géopolitiques. Voici une chronologie de l'affaire.

29 octobre

Le «New York Times» affirme qu'une responsable chinoise de l'entreprise Megaspeed International, Alice Huang (sans lien de parenté avec le patron de Nvidia), est soupçonnée par les services de renseignement américain d'avoir opéré comme espionne chinoise et noué une relation étroite avec Jensen Huang.

Sa firme est soupçonnée d'avoir dérouté vers la Chine des puces d'IA avancées de Nvidia, affirme le journal, citant des sources proches de l'enquête.

31 octobre

Le président américain Donald Trump apporte son soutien au «brillant» patron de Nvidia, assurant que Washington allait examiner «de très près» ces informations.

9 novembre

Jensen Huang reconnaît avoir entretenu une relation extraconjugale et en être «profondément désolé». Le conseil d'administration de Nvidia annonce l'ouverture d'une enquête indépendante.

A Wall Street, l'action Nvidia chute jusqu'à 8 % en séance, environ 300 milliards de dollars de valorisation partis en fumée. «L'histoire d'un soi-disant espion chinois n'est que diffamation et calomnie sans fondement», insiste Guo Jiakun, porte-parole de la diplomatie chinoise.

+ Donald Trump affirme que Jensen Huang, «n'avait aucune idée» que sa maîtresse puisse être une espionne et exprime sa sympathie pour sa «souffrance». Nvidia et Jensen Huang sont visés aux Etats-Unis par une plainte les accusant de tromperie, engagée par un cabinet d'avocats de Los Angeles.

11 novembre

L'agence de l'immigration taïwanaise affirme qu'Alice Huang a utilisé un passeport de Hong Kong pour voyager dans l'île : elle avait été filmée avec Jensen Huang lors d'un dîner à Taipei en mai 2025.

12 novembre

Jensen Huang démissionne de ses fonctions de PDG de Nvidia, avec effet immédiat ; la directrice financière, Colette Kress, assure l'intérim. Donald Trump appelle aussitôt à remplacer Huang par Tim Cook, président du conseil d'administration d'Apple.

Pékin accuse les États-Unis de fabriquer «des histoires d'espionnage» et de s'en servir comme prétexte pour imposer un «blocus technologique» à la Chine. Megaspeed, basé à Singapour, déclare qu'il coopérera «de manière constructive» avec les autorités américaines et annonce avoir demandé un audit indépendant.

+ Les autorités singapouriennes assurent qu'Alice Huang s'est vu interdire l'entrée au territoire en février pour avoir fourni de fausses informations lors d'une enquête visant l'achat de serveurs équipés de puces d'IA dernière génération.

13 novembre

Speedmatrix, une filiale de Megaspeed en Malaisie, fait l'objet d'une enquête sur un éventuel détournement de puces avancées pour l'IA vers d'autres pays, selon les autorités locales.

Jensen Huang se voit convoquer par le congrès américain : il devra s'expliquer publiquement le 3 décembre devant une commission parlementaire du Sénat, puis lors d'une audition à huis clos le 1er décembre devant des élus de la Chambre des représentants.

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, comparaîtra aussi devant le Congrès. Selon le site Axios, M. Lutnick a bloqué à trois reprises des mesures contre des entreprises soupçonnées de détourner des puces Nvidia.

Le ministre des Finances Scott Bessent rejette la responsabilité vers le ministère du Commerce dirigé par Lutnick. Selon lui, plusieurs services gouvernementaux, dont son ministère, plaidaient «depuis plusieurs mois» pour bloquer les exportations vers Megaspeed.

Pékin dit s'opposer à d'éventuelles nouvelles restrictions américaines sur les ventes de puces à la Chine, qui «perturbent la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales».

15 novembre

Megaspeed assure qu'Alice Huang a quitté son poste au sein de l'entreprise depuis fin août 2025 et n'y exerce plus actuellement «aucune fonction».Scott Bessent somme Nvidia d'expliquer s'il a sciemment fermé les yeux sur la contrebande de ses puces pour IA vers la Chine. Selon lui, «seulement 1 %» des puces vendues à Singapour y sont restées, alors que Nvidia y facturait en 2024 plus de 20 % de ses ventes mondiales.

Elon Musk et des figures de la Silicon Valley comptent parmi les plus de 157.000 signataires d'une lettre ouverte réclamant le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia. Donald Trump se dit ouvert à cette perspective mais, selon le Financial Times, le conseil d'administration du groupe écarte l'hypothèse.

16 novembre

L'administration Trump prend une série de mesures visant à bloquer l'accès de la Chine aux puces américaines par le biais de pays tiers, instaurant une nouvelle autorisation nécessaire pour l'exportation de semi-conducteurs américains en Indonésie, Malaisie, Thaïlande, au Brésil et à Singapour, pays «présentant un risque de détournement plus élevé».

Le gouvernement américain confirme enquêter sur les exportations de puces de Megaspeed.

17 novembre

Nvidia publie ses résultats trimestriels, très attendus. Son titre à Wall Street s'est effondré d'environ 28% depuis fin octobre.