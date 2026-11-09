Près d’une semaine après la lourde défaite républicaine aux midterms, Donald Trump a relancé sur Truth Social ses accusations sans fondement de fraude électorale, visant notamment le vote par anticipation.

Trump réitère ses accusations de fraude lors des élections de mi-mandat

Trump réitère ses accusations de fraude lors des élections de mi-mandat

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a de nouveau lancé des accusations sans fondement de fraude électorale lundi, près d'une semaine après la défaite cuisante des républicains aux élections de mi-mandat.

«Est-ce que quelqu'un croit vraiment que cette élection était honnête», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social. Le président républicain, qui avait très vite promis mardi soir d'accepter les résultats des «midterms», est encore revenu à ses allégations de fraude, sans nommer les démocrates cette fois-ci.

Le président de 80 ans s'est emporté contre le vote par anticipation, permis dans la plupart des États américains et davantage pratiqué traditionnellement par les électeurs démocrates.

Selon lui, certains résultats du dépouillement des bulletins de vote par anticipation étaient «tellement énormes qu'il était impossible de gagner, quel que soit le nombre de gens venus voter» en présentiel le jour de l'élection.

«Comment les sondages ont-ils pu se tromper à ce point ???», a-t-il lancé, alors même que la plupart des sondages donnaient les démocrates vainqueurs avant le scrutin. «Nos élections sont tellement truquées, vous n'avez pas idée», avait-il déjà déclaré jeudi.

Le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, a vertement critiqué les déclarations du président. «Le retour pathétique de Donald Trump à un déni du résultat des élections était inévitable», a-t-il affirmé sur les réseaux sociaux.

«Il peut se lamenter autant qu'il veut, mais rien n'empêchera cette vérité inéluctable : pendant les deux dernières années de sa présidence, Trump devra affronter les plus grandes majorités démocrates au Congrès depuis des décennies, et tout cela parce qu'il aura été un raté comme jamais auparavant», a ajouté Chuck Schumer.