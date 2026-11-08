Après la défaite républicaine aux élections de mi-mandat, Donald Trump a reconnu que sa politique d’expulsions massives d’immigrés avait été «trop dure», sans dire s’il comptait la modifier.

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a reconnu dimanche, dans un entretien à la chaîne CBS, que sa politique d'expulsions massives d'immigrés avait été «trop dure», quelques jours après la débâcle de son camp lors des élections de mi-mandat.

«Je pense qu'elle était trop dure», a répondu le président américain à un journaliste de CBS qui l'interrogeait sur sa politique en matière d'immigration, selon des extraits de l'entretien diffusés sur les réseaux sociaux. Il n'a cependant pas précisé s'il entendait modifier son approche en la matière.

Cette apparente inflexion intervient deux jours après qu'il a promu son conseiller Stephen Miller, un représentant de la droite dure qui a joué un rôle clé dans la politique d'expulsions massives d'immigrés, au poste stratégique de directeur de cabinet de la Maison Blanche.

Lors des élections de mi-mandat, largement remportées mardi par les démocrates, les électeurs hispaniques qui avaient contribué à la réélection de Donald Trump se sont retournés contre lui, déçus par ses promesses non tenues de baisse des prix et le caractère jugé indiscriminé des expulsions pratiquées par la police de l'immigration.

Dans un très long message posté sur X au lendemain de la gifle reçue par les républicains, qu'il attribuait principalement à la guerre en Iran, le vice-président JD Vance s'était pour sa part dit «ouvert à l'idée de modifier les pratiques en matière d'application» de la politique de lutte contre l'immigration clandestine. Il avait notamment proposé de «cibler davantage, par exemple, les entreprises qui embauchent des travailleurs en situation irrégulière».