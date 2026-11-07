Après la défaite aux élections de mi-mandat, Donald Trump ne se rapproche pas du centre – bien au contraire. Il a nommé Stephen Miller, l'architecte de sa politique migratoire radicale, chef de cabinet à la Maison Blanche.

En bref Après les élections de mi-mandat, Donald Trump a nommé Stephen Miller chef de cabinet

Ce partisan de la ligne dure est porte-voix des identitaires qui décrivent l'immigration comme une menace existentielle pour l'Amérique

Il doit désormais faire façonner l'agenda de Trump avec le moins de résistance possible

Marian Nadler

Stephen Miller, tenant d'une droite dure, arrive au poste stratégique de directeur de cabinet de la Maison Blanche, augurant d'une volonté de confrontation du président Donald Trump après la déroute de son parti aux élections de mi-mandat.

«La mission est plus claire que jamais: nous battre de toute notre âme pour soutenir le président et défendre cette magnifique république», a déclaré sur X le fidèle conseiller du milliardaire républicain, qui prendra lundi ses nouvelles fonctions.

Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a donné un autre signe de sa détermination à contrecarrer la majorité démocrate qui dominera le Congrès à partir de janvier, postant vendredi soir une photo de lui titrée «M. VETO».

Besoin de changement

Le président américain a annoncé vendredi la promotion de Stephen Miller, 41 ans, à la place de l'actuelle directrice de cabinet, Susie Wiles, 69 ans. «C'est un vrai battant. Il est avec moi depuis le début (...) et il est très loyal, intelligent», a déclaré Donald Trump à des journalistes Susie Wiles «a fait un excellent travail», a écrit le républicain de 80 ans sur Truth Social, mais «je voulais faire un changement», a-t-il dit à la presse.

Pilote de la campagne 2024, Susie Wiles fait les frais du premier grand remaniement après la victoire éclatante mardi du Parti démocrate aux élections parlementaires, interprétée comme un rejet en bloc des deux premières années du second mandat Trump, dont la brutale politique anti-immigrés inspirée par Stephen Miller.

Dans un entretien à la chaîne CBS qui sera diffusé dimanche, Donald Trump a laissé présager d'autres mouvements à venir. «J'aime mon cabinet (...) Mais je vais peut-être procéder à quelques changements», a-t-il déclaré dans un extrait de cet entretien diffusé vendredi. Interrogé sur le cas de son ministre de la Défense, Pete Hegseth, fragilisé par son rôle dans la très impopulaire guerre en Iran, Donald Trump a assuré qu'il lui maintenait sa confiance.

«Chef d'orchestre»

«Mon engagement pour le président et sa mission ne changeront jamais», a écrit sur X Susie Wiles. Première femme à occuper son poste, elle est aussi l'une des dernières occupantes de hautes responsabilités dans l'administration Trump à en partir. Le président a déjà renvoyé une ministre de la Justice, une ministre à la Sécurité intérieure et une directrice du renseignement, toutes remplacées par des hommes.

Traitée récemment d'un cancer du sein, Mme Wiles a annoncé en septembre être guérie. Selon une source à la Maison Blanche, la directrice de cabinet a remis sa démission jeudi soir. Elle se trouvait dans une position précaire depuis un certain temps, selon les médias américains.

Le poste de «chief of staff» est hautement stratégique. Ce chef d'orchestre de l'action gouvernementale filtre les personnes ou informations parvenant au président. L'arrivée de Stephen Miller a été saluée par d'autres représentants de la droite dure au sein du gouvernement. «Stephen Miller est un formidable patriote qui va faire de grandes choses», a écrit le vice-président JD Vance sur X.

Stephen Miller a pris la parole vendredi soir dans la résidence de M. Trump à Mar-a-Lago en Floride, devant un parterre de fidèles du Parti républicain. «C'est l'honneur de ma vie que d'être le chef de cabinet du président Trump», a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur le compte Truth Social du président. «Je vous le jure et je vous le promets, Monsieur le président, je vous offre ma loyauté absolue, mon engagement inébranlable et mon dévouement total à votre réussite et à la réussite de ce pays», a-t-il ajouté.

«Sang sur les mains»

Le quadragénaire, aux traits toujours tendus et à la parole souvent stridente, est le porte-voix à la Maison Blanche des identitaires qui décrivent l'immigration comme une menace existentielle pour l'Amérique, présentée comme une nation blanche chrétienne.

Les démocrates ont dénoncé sa nomination, en faisant valoir que les élections de mi-mandat avaient également été une condamnation des méthodes de la police de l'immigration, ICE, qui mène une campagne d'expulsions massives.

«Stephen Miller est un xénophobe dangereux et un extrémiste fou qui a du sang américain sur les mains», a protesté Hakeem Jeffries, probable futur président de la Chambre des représentants.