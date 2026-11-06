Trump limoge sa cheffe de cabinet Susie Wiles

Le président américain Donald Trump a décidé de remplacer sa cheffe de cabinet actuelle, Susie Wiles. Le poste sera occupé par Stephen Miller, un représentant de la droite identitaire.

Coup de tonnerre à la Maison-Blanche

Janine Enderli

Après la débâcle des élections de mi-mandat, les premières conséquences se font déjà sentir au sein de l'administration Trump. Le président américain a annoncé vendredi sur Truth Social que sa cheffe de cabinet, Susie Wiles, serait remplacée par son adjoint Stephen Miller.

«Je suis heureux d'annoncer que M. Stephen Miller, l'actuel chef de cabinet adjoint de l'administration Trump et l'un de mes conseillers les plus dignes de confiance, prendra ses fonctions de chef de cabinet à partir du lundi 9 novembre 2026. Susie Wiles, qui a fait un travail remarquable, travaillera désormais pour la 'Trump Political Operation'. Je tiens à la remercier pour son engagement en tant que cheffe de cabinet», a écrit Donald Trump.

Miller est connu pour ses positions radicales

Stephen Miller est considéré comme l'un des principaux architectes de l'agenda politique de Donald Trump, notamment en matière d'immigration et de sécurité.

Le chef de cabinet fait partie des postes les plus influents du gouvernement américain: il coordonne le travail du président et a accès à pratiquement toutes les décisions politiques importantes.