DE
FR

Coup de tonnerre à la Maison-Blanche
Trump limoge sa cheffe de cabinet Susie Wiles

Le président américain Donald Trump a décidé de remplacer sa cheffe de cabinet actuelle, Susie Wiles. Le poste sera occupé par Stephen Miller, un représentant de la droite identitaire.
Publié: il y a 17 minutes
1/4
Susie Wiles a été limogée.
Photo: keystone-sda.ch
20398918 AuthorPlaceholder.png
Janine Enderli

Après la débâcle des élections de mi-mandat, les premières conséquences se font déjà sentir au sein de l'administration Trump. Le président américain a annoncé vendredi sur Truth Social que sa cheffe de cabinet, Susie Wiles, serait remplacée par son adjoint Stephen Miller.

«Je suis heureux d'annoncer que M. Stephen Miller, l'actuel chef de cabinet adjoint de l'administration Trump et l'un de mes conseillers les plus dignes de confiance, prendra ses fonctions de chef de cabinet à partir du lundi 9 novembre 2026. Susie Wiles, qui a fait un travail remarquable, travaillera désormais pour la 'Trump Political Operation'. Je tiens à la remercier pour son engagement en tant que cheffe de cabinet», a écrit Donald Trump.

Miller est connu pour ses positions radicales

Stephen Miller est considéré comme l'un des principaux architectes de l'agenda politique de Donald Trump, notamment en matière d'immigration et de sécurité.

A lire aussi
Une défaite de Trump pourrait affecter l'Europe et la Suisse.
Analyse
En position fébrile
Si Trump vacille aux midterms, nous pourrions en subir les conséquences
asidnfiasdnfasndfansdf.jpg
Centaines de millions en jeu
Les plans de Trump pourraient faire exploser les primes maladies des Suisses

Le chef de cabinet fait partie des postes les plus influents du gouvernement américain: il coordonne le travail du président et a accès à pratiquement toutes les décisions politiques importantes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Articles les plus lus
    Articles les plus lus