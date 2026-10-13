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«Ce n'est pas un accident»
L'ICE accusée d'avoir volontairement renversé un Mexicain au Texas

La police de l'immigration américaine (ICE) est accusée d'avoir délibérément renversé un Mexicain à Houston. L'homme souffre de graves blessures, et la justice enquête sur des violences aggravées.
Publié: il y a 14 minutes
Plusieurs manifestations ont dénoncé les agissements et méthodes brutales de l'ICE.
Photo: Getty Images via AFP
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AFP Agence France-Presse

Des agents de la police américaine de l'immigration (ICE) qui roulaient à bord d'un SUV ont renversé volontairement un Mexicain au Texas, ce qui lui a occasionné des blessures, a fait savoir son avocate lundi.

Samedi, Miguel Parra, un ouvrier du bâtiment âgé de 48 ans, se rendait au travail. L'ICE, un des principaux instruments de la politique d'arrestations et d'expulsions massives d'immigrés en situation irrégulière menée par l'administration du président Donald Trump, menait alors une opération à Houston.

Selon des images de vidéosurveillance, un SUV de couleur sombre a foncé sur l'homme, qui venait de quitter son véhicule à pied.

Les versions divergent

Des responsables de la police de l'immigration ont affirmé à Houston Public Media que M. Parra «courait devant un véhicule de l'ICE» et avait été «percuté».

Pour Me Kim Bruno, l'avocate de l'ouvrier, «ce qui s'est passé n'est pas un accident, c'est quelque chose (qui a été fait) intentionnellement».

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«Il souffre d'une blessure à la hanche, un peu en dessous du genou et sa cheville est fracturée», a indiqué Cesar Espinosa, directeur de l'organisation de défense des droits FIEL Houston. Miguel Parra a subi une opération pour sa jambe blessée et «plusieurs sont encore prévues» pour la «reconstruire», de même source.

Enquête ouverte

L'ICE a affirmé avoir cherché à appréhender une personne passagère du véhicule de M. Parra, qui présentait des inscriptions à son casier judiciaire.

Le procureur de district Sean Teare a annoncé l'ouverture d'une enquête pour possibles violences aggravées à l'aide d'une arme mortelle. «Plusieurs enquêteurs ayant des décennies d'expérience d'enquête sur des accidents entre véhicules et piétons ont tous regardé la vidéosurveillance, vu la scène et pensent qu'il ne s'agit pas d'une collision accidentelle», a dit M. Teare au quotidien Houston Chronicle.

Les agents de l'ICE, lourdement armés et le plus souvent masqués, font l'objet d'une vive opposition à travers le pays en raison de leurs méthodes jugées agressives, ayant notamment provoqué la mort par balle de deux citoyens américains en janvier à Minneapolis.

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