Un agent de l'ICE a blessé par balle un homme à New York jeudi, dans le Bronx. Le maire Zohran Mamdani dénonce une «situation inadmissible» après que la victime a été visée dans sa voiture avec un enfant de 5 ans.

L’ICE au cœur d’une nouvelle polémique: un homme blessé par balle à New York

L’ICE au cœur d’une nouvelle polémique: un homme blessé par balle à New York

AFP Agence France-Presse

Un homme a été blessé par balle jeudi par un agent de la police fédérale de l'immigration (ICE) lors d'une opération dans l'arrondissement du Bronx, à New York, ont rapporté la police et le maire de la ville.

Les faits sont survenus vers 16h00 dans le quartier de Marble Hill, a indiqué la police de New York (NYPD). «La personne touchée par balle a été transportée dans un hôpital voisin. Elle est actuellement consciente et reçoit des soins médicaux», a précisé le NYPD.

Zohran Mamdani dénonce

Dans la soirée, le maire de la ville, Zohran Mamdani, a précisé que l'homme blessé était un résident de New York. «Selon les premières informations, les agents l'ont encerclé alors qu'il se trouvait dans sa voiture avec un enfant de cinq ans, avant de tirer à plusieurs reprises», a-t-il dit.

«Cette situation est inadmissible et d'une extrême gravité», a poursuivi l'élu, ajoutant que l'enfant n'avait pas été blessé.

«J'ai appelé le président», a encore dit M. Mamdani, ajoutant «lorsque nous nous parlerons, j'exigerai qu'il mette fin à toutes les opérations de contrôle de l'immigration menées par lCE dans notre ville». «Je ne resterai pas les bras croisés pendant que les agents d'ICE terrorisent nos communautés», insiste-t-il.

«Nous attendons des autorités fédérales qu'elles fassent toute la lumière, en toute transparence, sur les circonstances de cet incident», a réagi pour sa part la gouverneure de l'Etat Kathy Hochul.

Colère dans la rue

Dans la soirée, plusieurs opposants à la police de l'immigration se sont rassemblés sur place, a constaté l'AFP. «Cet incident nous rappelle une fois de plus la violence débridée et incontrôlée qu'ICE répand dans nos communautés», écrit dans un communiqué la New York Immigration Coalition, qui défend les droits des migrants.

«Nous exigeons une enquête immédiate sur cette fusillade, la publication des images des caméras embarquées et que les agents d'ICE ayant fait un usage excessif de la force rendent des comptes», poursuit le texte.

Relation New York-ICE tendue

La ville de New York, bastion démocrate, entretient une relation particulièrement distante avec la police fédérale de l'immigration, avec laquelle elle limite sa coopération au maximum.

Cela n'a pas empêché une forte intensification de l'activité de cette agence dans la mégalopole depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025. Selon un audit de la ville publié en mai, 5567 personnes ont été arrêtées par ICE dans la région de New York entre le 20 janvier 2025 et le 10 mars 2026.