Les célébrations du mariage de Taylor Swift et Travis Kelce ont débuté jeudi soir à New York. Organisé sous haute sécurité, l'événement se déroule à l'abri des regards: invités acheminés en voitures teintées, journalistes et fans maintenus à distance.

Le mariage de Taylor Swift démarre loin des regards à New York

Le mariage de Taylor Swift démarre loin des regards à New York

ATS Agence télégraphique suisse

En plein centre de New York mais loin des regards du public, les célébrations du mariage de la popstar Taylor Swift avec le footballeur américain Travis Kelce ont démarré jeudi soir au Madison Square Garden. A l'entrée de l'enceinte cernée de barrières de sécurité, des voitures aux vitres teintées ont commencé à déposer des invités à proximité d'une grande tente blanche, a constaté l'AFP. Journalistes et fans sont tenus à distance, à quelques centaines de mètres.

Selon la presse américaine, qui feuilletonne depuis des semaines sur cet événement qui n'a jamais été confirmé officiellement, un premier dîner doit rassembler une centaine de personnes, avant d'autres célébrations vendredi, beaucoup plus importantes, avec un millier d'invités. De nombreuses célébrités (la chanteuse Selena Gomez, les mannequins Gigi Hadid et Cara Delevingne, l'actrice Zoë Kravitz...) devraient y figurer, tous soumis à des accords de confidentialité et privés de téléphone portable.

Le secret le moins bien gardé du show-business

D'après Page Six, la chanteuse Stevie Nicks et le musicien country Tim McGraw se produiront lors d'une réception qui doit durer jusque tard dans la nuit de vendredi à samedi. Des prestations d'Ed Sheeran et de Paul McCartney ont aussi été évoquées. C'est le «secret le moins bien gardé du show-business», s'amuse la presse à mesure qu'elle en dévoile les détails.

Le coût de l'événement est, sans surprise, également inconnu. La porte-parole de Taylor Swift, Tree Paine, a par ailleurs annoncé jeudi que le couple avait fait don de 26 millions de dollars à des ONG cette semaine, notamment à des banques alimentaires de New York et de Kansas City, où joue le futur marié.

Depuis le début de la semaine, le Madison Square Garden, célèbre salle de spectacles et arène sportive, reçoit livraison sur livraison, en préparation d'un événement privé. «C'est la personnalité la plus importante des Etats-Unis. Pour nous, c'est un peu notre famille royale, notre reine, elle représente tout», témoigne auprès de l'AFP Alyssa Heinen, une fan new-yorkaise de 24 ans venue pour l'occasion.

Présence policière renforcée

«On est tellement heureux qu'elle ait trouvé l'amour de sa vie. Et comme lui aussi est une immense célébrité, on a vraiment l'impression de vivre un mariage royal», ajoute-t-elle.

«Je suis tellement excitée, je les adore. Taylor Swift est une personne formidable. Je sais qu'elle fait des dons à plein de banques alimentaires, et j'adore sa musique», lance une toute jeune fille, Micah Christensen, 13 ans, venue de Toronto au Canada. La présence policière a été renforcée. Des rues sont fermées à la circulation.

Vague de chaleur

Le couple est à New York depuis plusieurs jours: l'avion privé de l'artiste a atterri près de New York mardi et Travis Kelce a été photographié faisant un jogging à Manhattan. Le maire Zohran Mamdani s'est amusé mercredi à entretenir le suspens dans une vidéo appelant les New-Yorkais à se protéger de la vague de chaleur sur l'est des Etats-Unis.

«Que vous célébriez la Coupe du monde de foot, le 4 juillet (la fête nationale américaine, NDLR) ou que vous ayez, hypothétiquement, réservé le Madison Square Garden pour vous marier, la chose la plus importante à faire est de rester à l'intérieur avec la climatisation», lance-t-il. Ce ne serait pas la première fois qu'un musicien choisit le Madison Square Garden pour ses noces: Sly Stone s'y était marié en juin 1974 avec l'actrice Kathy Silva pendant un concert de son groupe, Sly and the Family Stone.

A 36 ans, Taylor Swift est arrivée en tête des ventes mondiales de musique en 2025 pour la quatrième année consécutive et la sixième fois de sa carrière, selon les chiffres de la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI). Travis Kelce, également âgé de 36 ans, a gagné trois Super Bowls avec les Kansas City Chiefs, en 2019, 2022 et 2023.