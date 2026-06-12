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L'élite des auteurs-compositeurs
Taylor Swift devient la plus jeune femme à intégrer le panthéon américain des auteurs-compositeurs

A 36 ans, Taylor Swift entre au Songwriters Hall of Fame, devenant la plus jeune femme à y être intronisée et la deuxième plus jeune personnalité après Stevie Wonder. La star a participé à une cérémonie privée à New York.
Publié: 02:08 heures
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Dernière mise à jour: 02:11 heures
Nouvelle consécration pour Taylor Swift, devenue la plus jeune femme à intégrer le panthéon des auteurs-compositeurs américains.
Photo: FilmMagic
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AFP Agence France-Presse

Taylor Swift est devenue jeudi, à 36 ans, la plus jeune femme à intégrer le panthéon américain des auteurs-compositeurs, le Songwriters Hall of Fame, et la deuxième plus jeune personne intronisée après Stevie Wonder. La superstar américaine est apparue en longue robe noire à motif floral sur le tapis rouge précédant la cérémonie dans un hôtel de New York, réservée à des invités triés sur le volet et qui n'est pas télévisée.

Doivent également être intronisés la Canadienne Alanis Morissette, incontournable dans les années 90, Gene Simmons et Paul Stanley du groupe de hard rock KISS, ou encore Kenny Loggins, auteur de tubes pour des bandes originales de films («Footloose», «Danger Zone» de «Top Gun»). Les auteurs-compositeurs deviennent éligibles au Songwriters Hall of Fame 20 ans après la sortie de leur premier morceau commercial. Pour Taylor Swift, il s'agit de «Tim McGraw», il y a tout juste 20 ans, en juin 2006.

Naviguant entre country, pop et folk

Depuis, l'Américaine a enregistré 12 albums naviguant entre country, pop et folk, qui lui ont valu 14 Grammy Awards aux Etats-Unis, dont quatre trophées de l'album de l'année, un record. «La capacité de Swift à se métamorphoser en tant qu'autrice-compositrice, à habiter différents paysages sonores et à écrire avec autant de crédibilité dans un genre que dans un autre fait partie de son super-pouvoir», loue son portrait sur le site du Songwriters Hall of Fame.

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Selon les estimations, Taylor Swift a vendu plus de 250 millions d'équivalents-albums dans le monde. Sa dernière tournée en 2023 et 2024, baptisée «The Eras tour», a rapporté la somme record d'environ deux milliards de dollars. Elle est aussi l'artiste féminine ayant le plus de titres classés dans le top 10 du magazine américain de référence Billboard.

L'Américaine est omniprésente. Après avoir dévoilé un titre country pour la musique du film «Toy Story 5», elle était mercredi soir dans l'enceinte du Madison Square Garden, à New York, où se jouait un match de la finale NBA.

Selon des médias people, c'est là qu'elle pourrait épouser le joueur de football américain Travis Kelce, 36 ans également, le 3 juillet. Le Songwriters Hall of Fame récompense des auteurs-compositeurs depuis 1970. Stevie Wonder avait 32 ans quand il a été intronisé en 1983.

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