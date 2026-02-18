Taylor Swift en tête des ventes mondiales pour la 6e fois

Taylor Swift domine les ventes mondiales en 2025 pour la quatrième année d’affilée. La distinction de l’IFPI consacre albums et singles, sans détailler les chiffres.

AFP Agence France-Presse

La mégastar américaine Taylor Swift est arrivée en tête des ventes mondiales en 2025 pour la quatrième année consécutive et la sixième fois dans sa carrière, a annoncé mercredi la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI).

Cette distinction prestigieuse récompense l'artiste le plus performant sur le plan des ventes d'albums et de singles – qu'ils soient numériques, physiques ou en streaming – sur l'ensemble de l'année. Le volume total des ventes pour chacun des artistes n'est toutefois pas communiqué.

Son amour avec Travis Kelce

L'interprète de «Shake it Off», 36 ans, devance le groupe de K-pop Stray Kids, qui atteint son meilleur classement à ce jour et se trouve pour la troisième année consécutive dans le top cinq mondial. Figure ensuite derrière eux la superstar du rap, le Canadien Drake. Taylor Swift reçoit cette distinction après la sortie en octobre de son 12e album, «The Life Of A Showgirl», qui a enregistré la meilleure semaine de lancement de l'année ainsi que la meilleure semaine de lancement de toute sa carrière.

L'histoire d'amour entre Taylor Swift et le footballeur américain Travis Kelce, avec qui elle s'est officiellement fiancée cet été, y tient une grande place. L'année 2025 est aussi celle de la sortie de son documentaire en six épisodes, «The End of an Era», qui montre les coulisses de sa tournée gigantesque à travers le monde.

Le fait que la star américaine arrive en tête des ventes pour la sixième fois de sa carrière est «une réussite historique», a souligné Victoria Oakley, la PDG de la fédération, citée dans le communiqué. Le chanteur star du moment, le portoricain Bad Bunny, qui s'est produit lors du concert de mi-temps du Super Bowl et a récemment triomphé aux Grammy Awards, se classe à la cinquième place, devançant le rappeur américain Kendrick Lamar.

L'IFPI est basée à Londres. Voici son classement des artistes en tête des ventes en 2025: