DE
FR

Le trafic s'effondre
Le détroit d'Ormuz est presque désert depuis les tirs de missiles

Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz s'effondre après des frappes entre l'Iran et les Etats-Unis cette semaine. Jeudi, seuls six pétroliers ont traversé la zone stratégique, contre 21 la veille, selon Kpler.
Publié: il y a 36 minutes
La guerre bloque le passage des navires dans le détroit d'Ormuz.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le trafic dans le détroit d'Ormuz a nettement ralenti depuis mercredi, en particulier sur la route maritime omanaise soutenue par l'ONU, après les attaques ayant visé plusieurs navires plus tôt dans la semaine et le nouvel échange de frappes entre l'Iran et les États-Unis, ont indiqué des analystes. Le trafic dans cette voie maritime stratégique avait atteint son plus haut niveau depuis le début de la guerre après la conclusion d'une trêve entre Téhéran et Washington à la mi-juin, tout en restant limité à environ un tiers de son niveau habituel en temps de paix.

Mais cette reprise semble désormais s'essoufler : seuls six pétroliers transportant des matières premières avaient franchi le détroit jeudi à 14H30 GMT, tandis que 21 l'avaient traversé mercredi, selon les données de Kpler. La seule journée ayant enregistré un trafic plus faible depuis la trêve entre les deux parties remonte au 28 juin, avec 19 passages, au lendemain de l'attaque d'un pétrolier touché au large d'Oman.

Situation très instable

Les Etats-Unis ont de nouveau frappé l'Iran dans la nuit de mercredi à jeudi, disant avoir visé des cibles militaires, mais Téhéran a riposté contre des alliés de Washington dans le Golfe. «Des hauts et des bas, voilà ce à quoi je m'attends, non seulement pendant l'été, mais pratiquement jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à ce qu'un accord concret soit conclu entre Téhéran et Washington», a estimé Andrew Wilson, directeur de la recherche chez le courtier maritime BRS, lors d'un webinaire organisé jeudi par la revue maritime Lloyd's List. «La situation est certes meilleure qu'en mars et avril, mais tant que nous n'aurons pas conclu un accord substantiel (...) elle restera très, très instable», a-t-il ajouté.

A lire aussi
L'Iran a fait cette énorme erreur (et Trump en profite)
Reprise des frappes
L'Iran a fait cette énorme erreur (et Trump en profite)
Une nouvelle guerre vient-elle déjà d'éclater entre les Etats-Unis et l'Iran?
Le pire est à craindre
Une nouvelle guerre vient-elle déjà d'éclater entre les Etats-Unis et l'Iran?

La plupart des navires ayant traversé le détroit depuis mercredi ont soit coupé leur transpondeur, soit emprunté la route nord passant par les eaux iraniennes, dont l'utilisation nécessite l'autorisation de Téhéran. La route sud passant par les eaux omanaises, empruntée ces dernières semaines par des navires sans lien avec l'Iran, est en revanche largement délaissée depuis mercredi. Aucun navire n'avait emprunté cet itinéraire jeudi, selon les trajectoires visibles sur le site MarineTraffic.

Le site ne recense toutefois que les navires naviguant avec leur transpondeur activé, ce qui signifie que d'autres ont pu traverser le détroit en coupant leur signal. Selon les analystes d'AXSMarine, 689 navires marchands se trouvaient jeudi à l'ouest du détroit d'Ormuz, contre 1061 au début du mois de mars.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus