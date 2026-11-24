Le nouveau drone intercepteur suédois K200 aurait réussi à atteindre sa cible neuf fois sur dix lors de tests, selon le directeur du groupe Karl Rosander. Il a été conçu pour faire face à des menaces rapides comme les drones Geran russes. Un changement de paradigme pour la protection de la population civile?

En bref La start-up suédoise Nordic Air Defence a présenté le drone intercepteur K200

Lors de tests, cet appareil a atteint neuf cibles sur dix selon son directeur. D'autres tests en Ukraine suivront

Le K200 a été développé en 70 jours à peine et 1000 exemplaires peuvent être produits chaque mois

Marian Nadler

La défense antiaérienne ukrainienne n’a jusqu’ici presque rien pu faire contre les drones russes de type Geran-5. Depuis des mois, ces armes font régulièrement des victimes civiles en Ukraine. Mais cela pourrait changer.

Une piste pour renforcer la défense antiaérienne ukrainienne pourrait venir de Suède, selon la plateforme spécialisée «Tectonic». Vendredi, la start-up suédoise Nordic Air Defence (NAD), établie à Solna, près de Stockholm, a dévoilé un nouveau missile intercepteur. Son directeur général, Karl Rosander, a expliqué à «Tectonic» que le système K200 avait été spécialement développé pour contrer des menaces rapides, comme les drones de dernière génération à propulsion par réaction.

Les capacités de K200

Le Geran-5 est capable d'atteindre une vitesse de 600 km/h, à une altitude maximale de 6000 mètres et avec une portée de 1000 kilomètres. Grâce à son moteur à réaction, probablement développé en Chine, ce drone kamikaze percute sa cible avec une force redoutable. Pas facile de le contrer.

Selon Rosander, le drone intercepteur K200 aurait atteint neuf cibles sur dix lors des essais. L’appareil survole d’abord sa cible avant d’engager la phase d’attaque. «Le suivi de cible peut alors être activé afin que la charge explose au moment le plus efficace», a expliqué le responsable de la défense. L’explosion aurait un rayon d’environ dix mètres. Si le drone manque sa cible lors d’une première tentative, il peut effectuer une nouvelle approche.

Développé en seulement 70 jours

Reste à voir si ce système de ciblage entièrement autonome se montrera aussi efficace sur le champ de bataille. «Les essais menés en Ukraine nous permettront d’améliorer le système face à des menaces réelles», a déclaré Karl Rosander, confiant.

Contrairement à son prédécesseur, le K100, qui était inadapté aux drones à réaction, la tête explosive embarquée de ce nouveau modèle est deux fois plus grande. Elle pèse 500 grammes.

Fondée en 2023, l'entreprise ambitionne de rendre la destruction des drones nettement plus aisé. Le directeur général explique que le K200 a été développé en seulement 70 jours.

Un grand potentiel

NAD garde pour l’instant le prix secret. Rosander se montre toutefois catégorique: «Hors d’Ukraine, vous ne trouverez personne capable de produire un intercepteur autonome à un coût aussi bas.» Il affirme également que l’entreprise peut en fabriquer 1000 par mois.

La revue américaine «The National Interest» voit un fort potentiel dans ce type d’intercepteurs. «Des systèmes autonomes moins coûteux comme le K200 pourraient contribuer à réduire les coûts de défense, tout en sauvant des vies et en protégeant les infrastructures critiques», conclut un article publié vendredi dernier.