En visite surprise à Lviv en Ukraine, le duc de Sussex affirme qu'il répondra présent à 100% s'il faut partir en guerre contre la Russie. L'ancien pilote d'hélicoptères Apache appelle Londres et les vétérans à se tenir prêts.

En visite en Ukraine, le prince Harry veut partir en guerre contre Poutine

En visite en Ukraine, le prince Harry veut partir en guerre contre Poutine

En bref Le prince Harry servirait à nouveau dans l'armée si nécessaire

Il a promis d'organiser les Invictus Games en Ukraine après une victoire

Les chefs militaires britanniques mettent en garde contre une guerre avec la Russie

Daniel Kestenholz

Le prince Harry est prêt à combattre la Russie. «Si l'on me demande de me réengager et que cela s'avère nécessaire, je répondrai présent à 100% pour servir mon pays», a-t-il déclaré au «Telegraph» à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine.

Harry a servi dans l'armée britannique de 2005 à 2015, pilotant des hélicoptères de combat Apache lors de deux missions en Afghanistan et atteignant le grade de capitaine. Interrogé sur ses inquiétudes quant à la situation mondiale, il a répondu: «Je pense que nous devrions tous être nerveux, absolument.» Selon lui, le Royaume-Uni doit se préparer et les anciens militaires doivent être prêts à reprendre du service.

Une pique contre Trump

L'Europe s'est selon lui «enfin réveillée» face à la menace venue de Moscou, même s'il craint que le continent ne finisse par se diviser. Il en a profité pour adresser une pique à Donald Trump, estimant qu'un profond fossé sépare l'opinion des Américains sur l'aide à l'Ukraine et l'action de leur gouvernement.

Cette visite surprise était la quatrième de Harry dans le pays depuis le début de la guerre. Au centre de réadaptation Superhumans, il a rencontré des soldats blessés et promis d'organiser les Invictus Games en Ukraine dès que le pays aura remporté la guerre.

Réserves d'urgence britanniques

Ces propos interviennent dans un climat tendu, alors que les chefs militaires britanniques multiplient les mises en garde contre un conflit avec la Russie. En septembre, les services de renseignement jugeaient possible une attaque russe dans «des mois, et non des années».

Le gouvernement conseille désormais aux ménages de constituer des réserves d'urgence, tandis que l'armée s'appuie sur une réserve stratégique de 95'000 anciens soldats et réservistes.