Selon des informations de médias allemands, la Russie envisagerait de placer en orbite un satellite doté d’une charge nucléaire. Berlin juge ces révélations préoccupantes.

ATS Agence télégraphique suisse

L’OTAN a promis lundi de garantir la sécurité de ses membres jusque dans l’espace, après les affirmations de médias allemands selon lesquelles Moscou prévoirait de placer cette année en orbite un satellite doté d’une charge nucléaire.

«Je peux vous assurer que nous veillerons toujours à défendre chaque centimètre du territoire de l’OTAN, et cela inclut le fait de garantir notre sécurité dans le domaine spatial», a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte.

Il était interrogé lors d’une conférence de presse à Berlin sur des révélations des radios et télévisions régionales allemandes WDR et NDR et du quotidien «Süddeutsche Zeitung».

Spoutnik-S

Selon ces médias, qui affirment se fonder sur des informations de l’armée et des services secrets allemands, la Bundeswehr et le BND, la Russie prévoit d’envoyer dans les prochaines semaines dans l’espace le satellite Spoutnik-S, équipé d’une tête nucléaire pouvant être utilisée pour détruire d’autres satellites et affecter les capacités de communication par satellite ainsi que les systèmes de navigation et d’observation terrestre.

Egalement questionné sur cet article pendant la conférence de presse aux côtés de Mark Rutte, le chancelier allemand a déclaré: «Les informations selon lesquelles la Russie prévoit également d’armer l’espace avec des armes nucléaires ne sont pas nouvelles, mais elles n’en sont pas moins choquantes.»

«Elles montrent jusqu’où la Russie est manifestement prête à aller dans l’escalade. Les incidents impliquant des drones à la frontière orientale de la Pologne en témoignent également», a ajouté Friedrich Merz.

De son côté, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius, interrogé après une rencontre avec son homologue ukrainien, a estimé qu’il était «trop tôt pour spéculer publiquement», notamment car «la nature de ces armes nucléaires n’est pas claire».

«Nous nous concertons en interne et prenons les mesures qui doivent être prises», a-t-il indiqué. Sollicité par l’AFP, le BND n’a pas souhaité, comme il le fait généralement, commenter les informations de presse.

Le Kremlin minimise

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré ne pas avoir vu ce rapport de presse, ajoutant qu’il en paraissait beaucoup relatant des faits présumés provenant de «sources inconnues». «Il n’est donc guère utile de les prendre au sérieux», a-t-il dit.

Dans un entretien au quotidien allemand «Handelsblatt», le directeur de l’Agence spatiale européenne (ESA), Josef Aschbacher, a qualifié les armes nucléaires dans l’espace de «scénario catastrophe absolu».

Il s’agit d’une menace «tout aussi grave qu’une guerre nucléaire sur Terre», a-t-il déclaré au journal. «Nous travaillons tous pour que cela ne se produise jamais», a-t-il ajouté.

Avion de reconnaissance AWACS

Par ailleurs, l’OTAN a décidé de mettre un avion de reconnaissance AWACS à la disposition de la Pologne, où trois missiles russes, selon Varsovie, sont tombés vendredi dans le sud-est du pays, ont annoncé lundi l’Alliance et le vice-ministre polonais de la Défense.

Pawel Zalewski participait à une réunion du Conseil de l’Atlantique Nord à Bruxelles, au cours de laquelle il a demandé le soutien de l’Alliance face à la menace russe en renforçant ses capacités aériennes. «Certaines propositions ont reçu un accueil très favorable. (...) Un avion de surveillance aérienne AWACS sera mis à la disposition de la Pologne», a-t-il dit à la presse.

Solidarité avec la Pologne

«Les forces de l’OTAN et des Alliés ont réagi rapidement aux violations de l’espace aérien, et le commandant suprême des forces alliées en Europe a autorisé le déploiement d’un AWACS», a confirmé peu après la porte-parole de l’Alliance, Allison Hart, sur le réseau social X.

En outre, le commandant «examine désormais le déploiement d’autres moyens supplémentaires», a ajouté la porte-parole, assurant que «tous les Alliés se déclarent en pleine solidarité avec la Pologne» et que «l’OTAN demeure unie, prête et déterminée à se défendre contre toute menace».