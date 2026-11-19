Le sommet de Shenzhen entre Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine ne peut pas être celui du partage du monde. Pourquoi? Parce que les Européens ont, face à ces trois puissances, des armes encore dévastatrices.

En bref Face à Trump, Poutine et Xi Jinping, l'Europe compte sur trois atouts: son poids économique, son unité politique et sa capacité de réarmement pour protéger ses intérêts et négocier avec les grandes puissances mondiales.

L'Union européenne, avec ses 450 millions de consommateurs, représente un marché incontournable, mais son efficacité est limitée par les risques de représailles économiques et de divisions internes.

Les dépenses de défense européennes atteindront 454 milliards d'euros en 2026, un solide argument pour la défense de l'Ukraine.

Richard Werly Journaliste Blick

Attention, images trompeuses: réunis autour d'une grande table ronde à Shenzhen (Chine) ce jeudi 19 novembre, Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine sont loin d'être dans la même position que Winston Churchill, Franklin Roosevelt et Joseph Staline à Yalta, en Crimée, en février 1945. Les trois hommes forts de la Seconde Guerre mondiale étaient vainqueurs. Ils tenaient le continent européen et une grande partie du monde par la force de leurs armées.

En 2026, la donne est bien différente. Et les Européens, qui se réunissent le même jour à Berlin au sein de la Coalition des volontaires pour l'Ukraine, ont les moyens de résister à ce triumvirat au sein duquel deux dirigeants sur trois sont des dictateurs.

Marché indispensable

La première arme de l'Europe est évidemment son poids commercial, financier et technologique. Le marché européen est indispensable aux économies américaine et chinoise. Les 450 millions de consommateurs du Vieux Continent sont les plus solvables. Rien à voir avec les classes moyennes des pays émergents, même si ces derniers prennent de plus en plus d'importance. Xi Jinping ne cesse d'ailleurs de répéter son attachement au commerce international et au libre-échange, parce qu'il veut à tout prix éviter une guerre douanière avec l'Union européenne.

Les Etats-Unis redoutent par ailleurs plus que tout l'introduction, en Europe, d'une éventuelle taxe sur les géants du numérique et d'une régulation communautaire de l'intelligence artificielle. Bien sûr, l'Europe n'est pas représentée à Shenzhen, car elle n'est pas une puissance de l'Asie-Pacifique (malgré les territoires français de l'Océanie). Mais les économies européennes sont incontournables. Pas possible, contrairement à 1945, de recréer un rideau de fer qui diviserait le continent.

La seconde arme de l'Europe est celle qui sera discutée à Berlin ce jeudi 19 novembre, au sein de la Coalition des volontaires qui regroupe une trentaine de pays, dont onze ont envoyé des forces militaires pour les exercices qui se déroulent jusqu'au 22 novembre en Pologne. Il s'agit d'une possible force d'intervention pour sécuriser l'Ukraine, une fois qu'un cessez-le-feu aura été obtenu.

Aujourd'hui, les prémices sont minimes: 2800 soldats en provenance de onze pays, 500 véhicules et une trentaine d'avions opèrent sur le territoire et dans le ciel polonais. Leur envoi en Ukraine s'annonce très compliqué, vu les menaces de la Russie qui a promis de considérer comme une cible toute présence militaire européenne dans ce pays. Soit.

La question de l'aide militaire à l'Ukraine devient aussi très difficile à tenir dans le contexte électoral tendu en France, en Allemagne ou en Italie, où les forces politiques prorusses sont à l'œuvre. Reste que les Européens ont, s'ils le décident, les moyens de montrer leurs muscles militaires, sans passer par l'OTAN, dominée par les Etats-Unis. Si ce test a lieu, il sera décisif. Impossible d'avoir un partage du monde version Yalta en Europe, sans les inclure dans les négociations!

Poids technologique

Troisième arme de l'Europe, bien plus efficace qu'il n'y paraît: son poids technologique et financier. Prenez le seul secteur de la défense: en 2026, les dépenses des pays membres de l'Union européenne dans le secteur militaire atteindront 454 milliards d'euros! C'est une manne dont les industriels américains ont besoin. Les actifs européens (entreprises, fonds) représentent 30% de la capitalisation boursière mondiale, contre 50% pour les Etats-Unis.

70'000 brevets par an sont déposés par des entités européennes auprès de l'Office européen spécialisé, contre 60'000 pour la Chine et 46'000 pour les Etats-Unis. Là aussi, impossible de se partager le monde sans avoir les Européens à bord. L'argument de la Russie selon lequel l'Europe a pris un risque pour sa prospérité en arrêtant d'importer du gaz et du pétrole russes, et en sanctionnant la Russie pour son agression contre l'Ukraine, est juste. Mais plus elle sort de cette difficile transition énergétique, plus l'Europe peut regagner du terrain.

La question, au final, est évidemment l'unité européenne et la capacité de ses grandes puissances, y compris le Royaume-Uni, à s'entendre pour présenter un front commun. C'est aujourd'hui loin d'être acquis. Chacun tente de négocier de son côté avec la Chine sur le plan commercial. Chacun tente de ménager le président des Etats-Unis. Mais quoi que décident Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine, leur agenda ne pourra pas se concrétiser si les Européens leur résistent. Le Shenzhen-Yalta de 2026 n'y changera rien.