Pour la première fois en cinq ans de guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a assisté à un sommet international à Shenzhen, se plaçant au centre des discussions avec Trump et Xi Jinping.

En bref Vladimir Poutine a participé au sommet de l'Apec à Shenzhen, en Chine, aux côtés de Donald Trump et Xi Jinping, marquant son retour sur la scène internationale après près de cinq ans de guerre en Ukraine. Il a profité de cette réunion pour critiquer les sanctions occidentales et renforcer ses liens avec le président chinois.

Poutine, au premier rang de la photo officielle, a échangé chaleureusement avec Trump, qui l'a qualifié de «mon ami». Ces interactions contrastent avec son isolement passé, malgré le mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre en Ukraine.

Avec 50 rencontres entre Poutine et Xi Jinping depuis 2013, ce sommet renforce la coopération sino-russe. Pendant ce temps, le Premier ministre canadien Mark Carney a averti que les sanctions contre Moscou continueront tant que la guerre en Ukraine persistera.

AFP Agence France-Presse

Au premier rang de la photo de groupe, à l'aise avec ses «amis» Donald Trump et Xi Jinping, Vladimir Poutine n'a pas caché son plaisir de revenir sur le devant de la scène internationale lors de sa visite en Chine. Point d'orgue de la réunion des dirigeants de l'Asie-Pacifique à Shenzhen, dans le sud de la Chine, le sommet entre les présidents américain, chinois et russe constitue un coup pour le maître du Kremlin, qui selon la presse américaine en était à l'origine.

Avec son affiche de grand rendez-vous entre puissances susceptibles de changer le monde, la rencontre donne une occasion à Vladimir Poutine de défier la politique d'isolement des Occidentaux. Pour la première fois en près de cinq ans de guerre en Ukraine, il participe à un sommet international en présence de plusieurs dirigeants de pays qui sanctionnent Moscou (Canada, Japon et Australie). Les Premiers ministres de ces pays se sont retrouvés relégués soit au deuxième rang, soit sur le côté de la traditionnelle photo de famille de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec).

Vladimir Poutine se situait au premier rang et au centre, avec Xi Jinping et Donald Trump. Et les échanges entre les trois hommes ont dominé les deux jours de réunion. «C'est une victoire majeure pour (Vladimir Poutine), comme si le monde avait oublié son intrusion en Ukraine», résume Joerg Wuttke, expert au cabinet DGA-Albright Stonebridge Group. «Il est persona non grata dans d'importantes parties du monde, y compris aux Etats-Unis, et maintenant le voilà de retour sur la scène».

Sanctions

Si le président russe multiplie ses contacts avec Xi Jinping ces dernières années – 50 depuis 2013, en personne ou virtuels, a rappelé mercredi le président chinois –, il n'avait pas vu son homologue américain depuis le sommet en Alaska d'août 2025. Mais contrairement à l'atmosphère glaciale de ce dernier, les échanges de mercredi et jeudi ont été très chaleureux, le milliardaire républicain affublant son homologue d'un «mon ami» au début de leur rencontre bilatérale.

Selon les agences russes, il a même félicité pour son travail l'inamovible porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, alors même que cette fonction reste vacante à la Maison Blanche. Lors des rencontres de l'Apec, Vladimir Poutine, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour des accusations de crimes de guerre en Ukraine, a disposé d'une arène inédite pour dénoncer les sanctions occidentales.

Ces dernières, a-t-il affirmé, appartiennent «au passé» et n'ont pas réussi à «détruire» l'économie russe. A l'inverse, elles ont selon lui contribué à des difficultés économiques et budgétaires «humiliantes» pour l'Union européenne. Seule voix critique à Shenzhen, le Premier ministre canadien Mark Carney a assuré devant les journalistes que les sanctions contre Moscou se renforceraient «tant que la guerre se poursuivra» en Ukraine, où les bombardements russes contre les infrastructures civiles ne cessent de s'intensifier à l'approche de l'hiver.

Succès d'image?

Donald Trump, qui s'est encore rapproché de son homologue russe ces dernières semaines avec la signature d'un contrat énergétique et l'exemption de sanctions, a simplement répété vouloir oeuvrer avec Pékin pour mettre au fin au conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde guerre mondiale. Et ce, au moment où les Européens ont été marginalisés des derniers pourparlers diplomatiques à ce sujet.

En attendant l'entrée en fonction en janvier d'un Congrès à majorité démocrate, sans doute plus offensif, le président américain accueillera en décembre à Miami un sommet des puissances du G20, auquel il a invité Poutine. Ce dernier pourrait alors se retrouver avec plusieurs dirigeants européens.

Pour Moscou, le sommet trilatéral de jeudi «ne veut pas dire bien évidemment que toutes ses demandes et tous ses voeux seront satisfaits», estime l'analyste politique russe Konstantin Kalatchev. Mais sur le plan de l'image, la rencontre devrait profiter à Moscou, selon lui: «en Russie, par exemple, on dira après cette rencontre que la Russie fait partie des pays clés sur la scène mondiale, contrairement aux pays de l'UE».