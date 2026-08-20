Condamnée à perpétuité pour avoir empoisonné trois membres de sa belle-famille, Erin Patterson pourrait voir sa peine s'alourdir. Le parquet australien exige la réclusion à vie sans libération conditionnelle. Ses avocats réclament l'annulation de sa condamnation.

Le parquet australien demande d'alourdir la peine de la tueuse aux champignons

Le parquet australien demande d'alourdir la peine de la tueuse aux champignons

AFP Agence France-Presse

Le parquet australien a demandé jeudi aux juges d'alourdir la peine de prison à perpétuité d'Erin Patterson, condamnée pour un triple meurtre aux champignons vénéneux. Ses avocats réclament tout simplement son annulation.

Erin Patterson a été reconnue en 2025 coupable par un jury de 12 personnes d'avoir mortellement empoisonné en 2023 trois membres de sa belle-famille en leur servant un boeuf Wellington, une spécialité anglaise, aux amanites phalloïdes. Les parents de son époux dont elle est séparée, Don et Gail Patterson, ainsi que la tante de celui-ci, Heather Wilkinson, ont succombé à l'hôpital dans les jours suivants.

La femme de 51 ans a également été reconnue coupable de tentative de meurtre sur l'oncle de son mari, le pasteur Ian. Ce dernier est le seul survivant de ce repas organisé chez elle à Leongatha, village du sud-est de l'Australie.

Peine jugée insuffisante

En deux jours d'audience qui se sont achevés jeudi, la Cour d'appel de Melbourne a examiné deux recours: la demande d'Erin Patterson de faire annuler sa peine d'emprisonnement et celle du parquet pour une peine plus sévère.

Condamnée à la perpétuité, le juge de première instance a décidé qu'elle serait éligible à la libération conditionnelle après 33 années, soit lorsqu'elle aura 83 ans, compte tenu du fait qu'elle effectuerait une grande partie de sa détention à l'isolement, en raison de l'engouement médiatique considérable pour l'affaire. Or les faits reprochés à Erin Patterson constituent «la pire type d'infraction» possible, a fait valoir l'accusation face aux juges de la Cour d'appel.

«Selon nous, une peine de 33 ans (sans libération conditionnelle possible, ndlr) pour ces faits est manifestement insuffisante», a appuyé le procureur général Brendan Kissane. «Nous estimons que, pour ces faits, la prévenue devrait être condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle», a-t-il demandé aux juges. Et d'appuyer: «Nous savons bien sûr que c'est une requête sévère, mais nous estimons qu'elle s'impose au regard de la nature des faits.»

Pendant l'intervention de Brendan Kissane, qu'elle a suivi grâce à une liaison vidéo en direct depuis sa prison de haute sécurité, le Dame Phyllis Frost Centre, dans la banlieue ouest de Melbourne, Erin Patterson a secoué la tête, fermé les yeux, d'après les images de la chaîne publique ABC.

Mercredi, ses avocats ont exhorté les juges à annuler sa condamnation, invoquant de «graves erreurs judiciaires» au cours du procès. Les juges rendront leur décision à une date ultérieure.