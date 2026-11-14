La Maison Blanche a confirmé que le président américain se rendra en Chine la semaine prochaine et y rencontrera les présidents des deux autres grandes puissances mondiales.

Yannick Weber Newsdesk

C'est la première fois qu'ils se rencontreront ensemble en trilatéral: jeudi prochain, en marge d'un sommet économique à Shenzhen, Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine s'entretiendront. La Maison Blanche a confirmé vendredi que cette réunion, que le président Trump avait appelé de ses voeux, aura bien lieu la semaine prochaine.

Des officiels américains ont déclaré aux médias que le thème principal de la rencontre devrait être la non-prolifération des armes nucléaires. La question de l'Iran devrait aussi être abordée. En revanche, la question de l'Ukraine ne devrait pas être sur la table. Selon les Etats-Unis, impliqués dans les négociations avec la Russie, la Chine n'est pas particulièrement partie prenante à cette thématique.

Tournée asiatique pour Trump

Il a été annoncé également qu'Elon Musk sera du voyage, mais ne participera pas à la rencontre trilatérale. Questionné sur l'impact des récentes tensions liées à un potentiel espionnage chinois envers le géant des puces IA Nvidia, «cela ne devrait pas vraiment avoir d'incidence sur le voyage», selon un responsable américain.

Cette rencontre se fera lors d'une tournée asiatique du président américain Donald Trump. Il quittera les Etats-Unis lundi pour une première étape aux Philippines dès mardi.