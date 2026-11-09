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Fin de la guerre en Iran?
Trump évoque une probable réunion avec Xi Jinping et Poutine en Chine

Donald Trump dit qu’il se rendra en Chine en novembre et rencontrera probablement Xi Jinping et Vladimir Poutine au sommet de l’Apec, à Shenzhen, pour discuter notamment de dénucléarisation et d’une fin à la guerre en Iran.
Publié: il y a 4 minutes
Donald Trump dit qu’il se rendra en Chine en novembre et rencontrera probablement Xi Jinping et Vladimir Poutine.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump a fait savoir dimanche qu'il rencontrerait probablement ses homologues chinois et russe, Xi Jinping et Vladimir Poutine, en novembre au sommet de l'Apec en Chine pour discuter d'une fin à la guerre au Moyen-Orient.

«Je vais aller en Chine», a déclaré M. Trump à des journalistes, «et l'une des réunions, je pense, sera avec le président Poutine et le président Xi, et ça va être intéressant.»

«Nous allons parler de beaucoup de choses, notamment de dénucléarisation, mais nous allons parler de beaucoup de choses. Nous essayons de mettre fin à la guerre en Iran», a-t-il ajouté.

Le conflit, lancé le 28 février 2026 par des frappes israélo-américaines contre l'Iran, a entraîné un blocage du détroit d'Ormuz, voie stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures, ce qui a conduit à des hausses des prix du pétrole.

L'Ukraine inquiète

Le 21 octobre, le Kremlin a évoqué des préparatifs pour une réunion tripartite, la toute première réunissant les trois pays.

Auparavant, le Wall Street Journal avait rapporté que le président russe cherchait à obtenir une rencontre avec ses deux homologues pour discuter d'une fin du conflit en Ukraine favorable à Moscou, à l'occasion du sommet de l'Apec (Coopération économique de l'Asie-Pacifique), les 18 et 19 novembre à Shenzhen, grande ville du sud de la Chine.

Une telle rencontre alarme l'Ukraine, qui craint d'être sacrifiée dans le cadre d'un arrangement entre grandes puissances. Les efforts diplomatiques de Washington pour mettre fin à l'offensive russe à grande échelle en Ukraine, déclenchée en février 2022, sont pour l'heure dans l'impasse.

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