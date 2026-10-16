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Discussions sur le désarmement nucléaire
Trump prépare un méga-accord avec Poutine et Xi

Le désarmement nucléaire va-t-il connaître un nouvel élan? Selon Donald Trump, les Etats-Unis discutent avec la Russie et la Chine de dénucléarisation. Parallèlement, il met en garde contre l'arsenal nucléaire croissant de la Chine.
Publié: il y a 2 minutes
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Donald Trump souhaite discuter avec la Russie et la Chine du désarmement nucléaire.
Photo: Getty Images

En bref

  • Trump annonce des discussions avec la Russie et la Chine sur un désarmement nucléaire mondial, selon Reuters
  • Le président américain a abordé directement le sujet avec Xi Jinping, selon Newsmax, et met en garde contre le développement rapide de l'arsenal chinois
  • Après l'expiration de New Start, il n'existe plus de limites contraignantes pour les arsenaux nucléaires américain et russe
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Guido Felder

Le président américain Donald Trump a annoncé des discussions surprenantes avec les dirigeants de Moscou et de Pékin au sujet d'une dénucléarisation mondiale. Comme le rapporte l'agence de presse Reuters, citant une interview de Trump accordée à la chaîne Newsmax, Washington négocie avec les deux grandes puissances un désarmement des arsenaux nucléaires les plus importants au monde.

«Tout cela est une honte, car j'accueillerais très favorablement la dénucléarisation si elle était possible, mais nous en parlons déjà avec la Russie, et nous en parlons également avec la Chine», cite Reuters, reprenant les propos du président américain.

Newsmax a en outre confirmé que Trump avait déjà abordé directement le sujet lors de discussions avec le président chinois Xi Jinping. Trump a également mis en garde contre le développement rapide de l'arsenal chinois et prédit que la Chine pourrait rattraper les Etats-Unis sur le plan nucléaire au cours des cinq prochaines années.

Traité arrivé à échéance

Ces déclarations interviennent dans une période de grande incertitude géopolitique : au début de l'année, le traité New Start, signé en 2010 pour réduire les armes nucléaires stratégiques, est définitivement arrivé à échéance, après l'expiration de la prolongation de cinq ans convenue par l'ancien président Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine. En l'absence d'un nouvel accord, il n'existe actuellement aucune limite contraignante pour les arsenaux nucléaires stratégiques des Etats-Unis et de la Russie.

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Selon les données actuelles de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), la Russie (5420) dispose au total du plus grand nombre de têtes nucléaires stockées, suivie par les Etats-Unis (5042) et la Chine (620), qui renforce fortement son arsenal.

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