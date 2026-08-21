Selon un article paru dans la presse, les Etats-Unis font passer entre 15 et 20 pétroliers par nuit dans le détroit d'Ormuz. Cela représente environ 10 millions de barils de pétrole supplémentaires qui arrivent chaque jour sur le marché mondial.

Les Etats-Unis ouvrent en catimini une voie maritime dans le détroit d'Ormuz

Les Etats-Unis ouvrent en catimini une voie maritime dans le détroit d'Ormuz

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Les Etats-Unis ont discrètement ouvert un couloir maritime dans le détroit d'Ormuz, permettant chaque nuit le passage de 15 à 20 pétroliers. Cette opération a été facilitée par l'affaiblissement des systèmes de surveillance iraniens après des frappes aériennes.

Environ 10 millions de barils de pétrole supplémentaires sont injectés sur le marché mondial, soit près de la moitié du volume d'avant la guerre en Iran.

Avant le conflit, 20% du pétrole mondial transitait par le détroit d'Ormuz, un passage stratégique clé pour l'approvisionnement énergétique global.

Gabriel Knupfer

Les Etats-Unis sont parvenus à ouvrir discrètement un couloir maritime dans le détroit d'Ormuz. Depuis plusieurs semaines, l'armée américaine ferait passer chaque nuit entre 15 et 20 pétroliers, rapporte le site américain Axios.

Selon deux sources aguerries, environ 10 millions de barils de pétrole supplémentaires seraient ainsi injectés sur le marché mondial. Cela représente environ la moitié du volume d'avant la guerre en Iran.

Les Iraniens sont «aveugles»

Axios relève que les Etats-Unis contrôlent depuis deux mois le chenal sud du détroit. Une situation rendue possible par l'affaiblissement des réseaux de surveillance iraniens. Les frappes aériennes auraient fortement endommagé les systèmes iraniens de radar et de surveillance maritime, laissant l'Iran en grande partie «aveugle».

Cela ne l'empêche toutefois pas de continuer à lancer des drones et des missiles de façon approximative, en direction des zones où sont susceptibles de se trouver les navires. Mais ils ne parviennent que rarement à les toucher. «La Garde révolutionnaire peut, certes, être gênante, mais elle ne contrôle pas le détroit», a affirmé l’une des sources à Axios.

Un passage stratégique

Pour Donald Trump, le détroit d’Ormuz constitue un point de passage stratégique majeur pour l’approvisionnement énergétique mondial. Les Iraniens en ont parfaitement conscience et en font un puissant levier de pression dans d’éventuelles négociations avec les Etats-Unis.

Pour rappel, près de 20% du pétrole destiné au marché mondial transitait par ce détroit maritime avant la guerre. Il n’est donc pas étonnant que sa fermeture par le régime des mollahs ait provoqué un véritable séisme sur le marché pétrolier.