Donald Trump souhaite suspendre les droits de douane sur 300'000 tonnes de bœuf importées pendant 90 jours. Son objectif: faire baisser le prix de la viande avant les élections de mi-mandat américaines de novembre.

Trump veut suspendre des taxes sur les importations de boeuf

Trump veut suspendre des taxes sur les importations de boeuf

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé vendredi la suspension des taxes sur l'importation de 300'000 tonnes de boeuf aux Etats-Unis dans les 90 prochains jours, avec le souhait affiché de faire baisser le prix de ce produit à l'approche des élections législatives de mi-mandat.

Au pays des burgers, la viande bovine figure parmi les produits dont le coût affole les consommateurs. D'après des données officielles sur l'inflation en mai, il fallait débourser en magasins 15% de plus qu'il y a un an pour un steak de boeuf. Les prix reflètent notamment les tensions sur l'offre, avec un cheptel au plus bas depuis les années 1950. Les acteurs mettent en avant des raisons économiques et climatiques, notamment les sécheresses à répétition qui grillent les pâturages.

«Alors que nous nous efforçons de reconstituer ce troupeau et de soutenir nos éleveurs, pendant les 90 prochains jours, les Etats-Unis autoriseront l'importation de jusqu'à 300'000 tonnes de produits destinés au boeuf haché, sans droits de douane hors quota», a donc soutenu le président américain sur sa plateforme Truth Social vendredi.

Commerce avec le mexique

Le pouvoir d'achat est l'une des principales préoccupations des Américains à moins de trois mois des élections de mi-mandat, prévues en novembre. Donald Trump a affirmé que la viande importée serait vendue «à un prix inférieur de 25% aux prix actuellement pratiqués sur le marché».

Le président américain n'a toutefois pas précisé les pays d'où elle proviendrait. Fin juillet, le ministère américain de l'Agriculture (USDA) avait annoncé la reprise prochaine des importations de bétail mexicain, plus d'un an après la suspension provoquée par une discorde sur la lutte contre un parasite.

Le Mexique a exporté un peu plus d'un million de têtes chez son voisin en 2024, selon les estimations des deux gouvernements. Face à l'impact inflationniste des surtaxes, principale arme économique de Donald Trump, Washington avait également annulé celles visant un certain nombre de produits agricoles en provenance du Brésil, comme la viande de boeuf, mais aussi le café et les tomates.