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Les enjeux des élections
Le pouvoir de Donald Trump pourrait vaciller après les midterms

A quelques jours des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, Donald Trump joue gros. Le 3 novembre, les Américains pourraient rebattre les cartes du pouvoir et compliquer sérieusement les deux dernières années de sa présidence. Mais que sont exactement les «midterms» et pourquoi ce scrutin est-il si crucial? Décryptage.
Publié: il y a 2 minutes
Les midterms sont cruciales pour Donald Trump. Elles décideront de la direction de la fin de son mandat présidentiel.
Photo: Keystone

En bref

  • Le 3 novembre, les Américains voteront aux élections de mi-mandat, les «midterms», pour renouveler la Chambre des représentants et une partie du Sénat.
  • Les républicains contrôlent actuellement les deux chambres du Congrès, mais leur majorité est fragile, notamment à la Chambre des représentants.
  • Les démocrates espèrent profiter de l'impopularité de Donald Trump pour reprendre le contrôle du Congrès.
  • Une victoire démocrate pourrait freiner les projets du président et ouvrir la voie à des enquêtes parlementaires sur son administration.
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Solène MonneyJournaliste Blick

Donald Trump pourrait bien vivre un cauchemar politique le 3 novembre prochain. Son fauteuil à la Maison Blanche n'est pas menacé, mais son pouvoir pourrait sérieusement vaciller. Dans quelques jours, les Américains se rendront aux urnes pour les «midterms», les élections de mi-mandat. Un scrutin décisif qui pourrait transformer les deux dernières années de sa présidence en un interminable bras de fer avec ses adversaires.

Car c'est une véritable bataille pour le pouvoir qui se joue à Washington. D'un côté, les républicains veulent à tout prix conserver leur majorité au Congrès pour permettre à Donald Trump de poursuivre son programme. De l'autre, les démocrates espèrent transformer le mécontentement envers le président en victoire électorale.

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Et les conséquences pourraient être explosives pour le milliardaire républicain. Si l'opposition l'emporte, elle pourrait freiner ses projets, bloquer certaines de ses initiatives et multiplier les enquêtes sur son administration. De quoi faire basculer la fin du mandat de Donald Trump dans une tout autre dimension. Blick vous explique tout.

C'est quoi les midterms?

Les Américains sont appelés aux urnes pour renouveler une partie du Congrès, l'équivalent du Parlement en Suisse. Celui-ci est composé de deux chambres: la Chambre des représentants (chambre basse) et le Sénat (chambre haute).

Ensemble, elles détiennent le pouvoir législatif: elles élaborent et votent les lois fédérales, et exercent aussi un contrôle sur le pouvoir exécutif, notamment sur l'administration présidentielle. Les élections au Congrès se tiennent tous les deux ans. Lorsqu'elles ont lieu à mi-parcours du mandat présidentiel, elles sont appelées midterms.

Qui est élu?

Les 435 sièges de la Chambre des représentants seront remis en jeu. Les élus y siègent pour deux ans. Du côté du Sénat, qui compte 100 membres, seuls 35 sièges seront à pourvoir cette année. Les sénateurs sont en effet élus pour six ans, avec un renouvellement d'environ un tiers de la chambre tous les deux ans. Les deux chambres doivent approuver un même texte pour qu'il puisse devenir une loi.

Mais les Américains ne voteront pas uniquement pour le Congrès. Le même jour, de nombreux Etats éliront également leur gouverneur, à la tête du pouvoir exécutif local. Parmi les scrutins particulièrement scrutés figurent ceux de Californie, de Floride, de Géorgie et du Michigan.

Quel parti à la majorité au Congrès?

Actuellement, les républicains contrôlent les deux chambres du Congrès. Mais à la Chambre des représentants, leur majorité ne tient qu'à un fil. Le parti de Donald Trump compte 218 élus, contre 214 démocrates, auxquels s'ajoutent un indépendant siégeant avec les républicains et deux sièges vacants. Il suffirait aux démocrates de gagner quatre sièges supplémentaires pour reprendre le contrôle de la chambre basse.

Au Sénat, les républicains disposent d'une avance plus confortable, avec 53 sièges contre 47 pour les démocrates et les indépendants qui siègent à leurs côtés. Là aussi, l'opposition doit gagner quatre sièges supplémentaires pour faire basculer la majorité. Une tâche toutefois plus difficile, compte tenu de la carte électorale.

Qui est favori?

Les élections de mi-mandat sont rarement une bonne nouvelle pour le président en exercice. Les Américains ont même tendance à «punir» le parti au pouvoir dans les urnes. Depuis 1946, celui-ci a perdu des sièges à la Chambre des représentants lors de 90% des scrutins. Donald Trump en a lui-même fait les frais en 2018, lorsque les républicains avaient perdu leur majorité. Et cette année, sa faible popularité ne joue pas en sa faveur: début octobre, sa cote d'approbation tournait autour de 37%. Selon les sondages, les démocrates devanceraient de plus de 8 points les républicains.

Mais attention, rien n'est joué! Cette année, la bataille électorale est aussi celle des cartes. Républicains et démocrates se livrent une véritable guerre autour du redécoupage des circonscriptions, chacun cherchant à favoriser son camp. Résultat: sur les 435 sièges de la Chambre des représentants, seuls 40 à 50 seraient réellement disputés, selon les estimations rapportées par Reuters. Autant dire qu'une poignée de circonscriptions pourrait faire basculer le Congrès.

C'est quoi cette guerre du redécoupage électoral?

Aux Etats-Unis, chaque Etat est divisé en circonscriptions, chacune élisant un représentant au Congrès. Et contrairement à la Suisse, où les cantons servent de circonscriptions pour l'élection du Conseil national, les frontières de ces zones peuvent être redessinées.

C'est là que les choses se compliquent. En modifiant les frontières d'une circonscription, il est possible de regrouper davantage d'électeurs favorables à un parti pour augmenter ses chances de victoire. Ou, au contraire, de disperser les électeurs du camp adverse entre plusieurs circonscriptions pour affaiblir leur poids électoral. Une pratique appelée gerrymandering, ou «charcutage électoral». Concrètement, le découpage des circonscriptions peut influencer le résultat d'une élection sans qu'un seul électeur change d'avis.

Pourquoi ces élections sont importantes pour Trump?

Si les démocrates reprennent l'une des deux chambres du Congrès, Donald Trump pourrait voir son programme sérieusement entravé. Mais ce n'est pas tout: l'opposition pourrait aussi multiplier les enquêtes parlementaires et mettre la Maison Blanche sous pression. Dans son viseur? Les affaires financières de la famille Trump, les donateurs de sa controversée salle de bal ou encore les pratiques polémiques de la police de l'immigration (ICE).

Une majorité démocrate à la Chambre des représentants pourrait même ouvrir la voie à une nouvelle procédure de destitution (impeachment), bien que ce ne soit pas sa priorité. Au Sénat, les démocrates pourraient bloquer les nominations présidentielles, notamment celles des ministres, des ambassadeurs et des juges fédéraux. Donald Trump serait donc contraint de négocier.

A l'inverse, si les républicains conservent le contrôle du Congrès, Donald Trump garderait une bien plus grande marge de manœuvre pour mener sa politique. De quoi lui éviter de terminer son mandat en «canard boiteux», un président affaibli dont le pouvoir s'effrite.

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