A quelques jours des élections de mi-mandat, le milliardaire républicain promet 1 million de dollars à toute personne fournissant des informations permettant de faire condamner des auteurs de fraude électorale.

Donald Trump fait une nouvelle promesse à 1 million de dollars

Donald Trump fait une nouvelle promesse à 1 million de dollars

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a promis lundi de verser 1 million de dollars à toute personne fournissant des informations aboutissant à une arrestation et à une condamnation pour fraude électorale, à quelques jours des élections de mi-mandat.

«Toute personne signalant une fraude électorale lors de scrutins passés ou lors des élections de mi-mandat de 2026 recevra 1 million de dollars après l’arrestation et la condamnation des auteurs de cette fraude!», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Il s’agit de la dernière tentative en date du républicain de jeter le doute sur les résultats des élections du 3 novembre, à l’issue desquelles son parti risque de perdre sa majorité à la Chambre des représentants, voire au Sénat.

Vendredi, il avait déjà revendiqué avoir exigé que le ministère de la Justice dépose un recours préventif en cas de victoire démocrate à une élection au Sénat en Alaska. Il avait invoqué le risque de «confusion» due à l’homonymie entre le sénateur républicain sortant et un autre candidat, qui s’appelle également Dan Sullivan.

Le refus de la défaite

Donald Trump agite ainsi le spectre d’une contestation post-électorale si son parti est battu aux «midterms». Un refus des résultats qui ferait écho à sa défaite à l’élection présidentielle de 2020 face à Joe Biden, depuis laquelle il répète sans fondement que la victoire lui a été volée en raison d’une supposée fraude massive. Aucune preuve n’a jamais été apportée sur l’existence d’une fraude électorale qui aurait affecté de manière significative le résultat d’un scrutin aux Etats-Unis.

Le cercle de réflexion Brookings Institution, classé au centre-gauche, a examiné un ensemble de données électorales collectées par la Heritage Foundation, un cercle de réflexion conservateur. Brookings n’a recensé que 39 cas de fraude sur les plus de 100 millions de bulletins examinés lors de 32 élections en Pennsylvanie sur trois décennies.

Le Brennan Center, un organisme de recherche sur la défense des droits, explique de son côté: «Des études approfondies révèlent que la fraude est très rare, que l’usurpation d’identité électorale est quasi inexistante et que de nombreux cas de fraude supposée sont en réalité des erreurs de la part d’électeurs ou de responsables administratifs.»