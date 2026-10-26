DE
FR

Fraude électorale
Donald Trump fait une nouvelle promesse à 1 million de dollars

A quelques jours des élections de mi-mandat, le milliardaire républicain promet 1 million de dollars à toute personne fournissant des informations permettant de faire condamner des auteurs de fraude électorale.
Publié: il y a 2 minutes
Le républicain tente déjà de jeter le doute sur les résultats des élections du 3 novembre.
Photo: AP Photo/Jacquelyn Martin
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a promis lundi de verser 1 million de dollars à toute personne fournissant des informations aboutissant à une arrestation et à une condamnation pour fraude électorale, à quelques jours des élections de mi-mandat.

«Toute personne signalant une fraude électorale lors de scrutins passés ou lors des élections de mi-mandat de 2026 recevra 1 million de dollars après l’arrestation et la condamnation des auteurs de cette fraude!», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Il s’agit de la dernière tentative en date du républicain de jeter le doute sur les résultats des élections du 3 novembre, à l’issue desquelles son parti risque de perdre sa majorité à la Chambre des représentants, voire au Sénat.

A lire aussi
Gernot Döllner, une marionnette du président américain?
Tollé en Allemagne
Marionnette de Trump? Le patron d'Audi aurait franchi «une ligne rouge»
Même dans certains bastions trumpistes, la politique du milliardaire ne passe plus..
Analyse
Elections de mi-mandat
Donald Trump va-t-il être submergé par la «vague bleue»?

Vendredi, il avait déjà revendiqué avoir exigé que le ministère de la Justice dépose un recours préventif en cas de victoire démocrate à une élection au Sénat en Alaska. Il avait invoqué le risque de «confusion» due à l’homonymie entre le sénateur républicain sortant et un autre candidat, qui s’appelle également Dan Sullivan.

Le refus de la défaite

Donald Trump agite ainsi le spectre d’une contestation post-électorale si son parti est battu aux «midterms». Un refus des résultats qui ferait écho à sa défaite à l’élection présidentielle de 2020 face à Joe Biden, depuis laquelle il répète sans fondement que la victoire lui a été volée en raison d’une supposée fraude massive. Aucune preuve n’a jamais été apportée sur l’existence d’une fraude électorale qui aurait affecté de manière significative le résultat d’un scrutin aux Etats-Unis.

Le cercle de réflexion Brookings Institution, classé au centre-gauche, a examiné un ensemble de données électorales collectées par la Heritage Foundation, un cercle de réflexion conservateur. Brookings n’a recensé que 39 cas de fraude sur les plus de 100 millions de bulletins examinés lors de 32 élections en Pennsylvanie sur trois décennies.

Le Brennan Center, un organisme de recherche sur la défense des droits, explique de son côté: «Des études approfondies révèlent que la fraude est très rare, que l’usurpation d’identité électorale est quasi inexistante et que de nombreux cas de fraude supposée sont en réalité des erreurs de la part d’électeurs ou de responsables administratifs.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
Articles les plus lus
    Articles les plus lus