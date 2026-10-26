Donald Trump va-t-il être submergé par la «vague bleue»?

Les «midterms» pourraient redistribuer les cartes à Washington. Les démocrates progressent dans plusieurs Etats clés et menacent la majorité républicaine au Congrès, ce qui pourrait compliquer la fin du mandat de Donald Trump.

Chiara Schlenz

Donald Trump pourrait bientôt se retrouver face à un sérieux problème politique. Dans plusieurs bastions républicains, les démocrates gagnent du terrain. Au Texas, en Alaska ou encore dans l’Ohio, certains de leurs candidats devancent même leurs adversaires dans les sondages. Le 3 novembre, une «vague bleue» pourrait ainsi rebattre les cartes à Washington et priver le président américain de sa majorité au Congrès.

1 Quels sont les enjeux?

Tous les deux ans, les Américains renouvellent une partie du Congrès. Lorsque ces élections ont lieu à mi-parcours d’un mandat présidentiel de quatre ans, on parle d’élections de mi-mandat, ou «midterms». Le 3 novembre, les 435 sièges de la Chambre des représentants, 35 des 100 sièges du Sénat ainsi que de nombreux postes de gouverneur seront renouvelés.

Ces élections seront cruciales pour Trump. Aujourd’hui, les républicains contrôlent les deux chambres du Congrès. Mais cette majorité pourrait disparaître.

2 Que disent les sondages?

Selon plusieurs sondages, les démocrates sont en tête au niveau national, y compris dans certains Etats largement remportés par Donald Trump lors de la présidentielle de 2024. Les analystes électoraux Nate Silver et G. Elliott Morris évaluent à plus de 90% les chances d’une majorité démocrate à la Chambre des représentants et à environ 75% celles d’une majorité au Sénat. Un tel scénario constituerait un sérieux revers pour Donald Trump. Mais les projections restent évidemment très incertaines.

3 Combien de sièges visent les Démocrates?

Les républicains disposent actuellement de 53 sièges sur 100 au Sénat, contre 47 pour les démocrates, dont deux indépendants qui leur sont généralement associés. Pour reprendre la majorité, le camp démocrate doit donc gagner quatre sièges supplémentaires. Même une égalité parfaite à 50-50 resterait favorable à Donald Trump, puisque le vice-président J.D. Vance trancherait en cas d'égalité lors des votes.

Seuls 35 sièges de sénateurs seront renouvelés. Parmi eux, 22 sont actuellement détenus par des républicains, souvent dans des Etats où Donald Trump s’était largement imposé en 2024. Les démocrates doivent toutefois, eux aussi, défendre plusieurs sièges.

4 Où le suspense est-il le plus grand?

Selon le Cook Political Report, sept sièges de sénateur sont actuellement considérés comme particulièrement indécis. Leur localisation attire l’attention. Aucun démocrate n’a été élu au Sénat au Texas depuis 1988. Pourtant, James Talarico, qui affronte cette année le républicain Ken Paxton, est devant dans certains sondages.

Même incertitude en Alaska, où la démocrate Mary Peltola fait face au sénateur républicain Dan Sullivan. Les scrutins s’annoncent également serrés dans l’Ohio, l’Iowa, le Kansas et le Maine.

5 Les sondages sont-ils fiables?

Mais les écarts restent souvent minimes. Nate Silver a calculé ce qui se passerait si les sondages surestimaient les démocrates de trois points à l’échelle nationale. Résultat: au lieu d’une majorité démocrate, le Sénat pourrait se retrouver à égalité 50-50 et rester de fait sous contrôle républicain.

«The Economist» appelle lui aussi à la prudence. L’analyse des précédents scrutins montre que la solidité des partis dans leurs bastions est régulièrement sous-estimée. Cette tendance pourrait cette fois profiter aux républicains. Donald Trump avait d’ailleurs obtenu de meilleurs résultats qu’annoncé dans de nombreux sondages lors des présidentielles de 2016, 2020 et 2024.

6 Pourquoi les Américains n'ont plus confiance en Trump?

Ces projections ont tout de même de quoi inquiéter la Maison Blanche. Selon un récent sondage Reuters/Ipsos, seuls 31% des Américains se disent satisfaits de l’action de Donald Trump, soit son niveau le plus bas sur l’ensemble de ses deux mandats.

L’économie constitue l’un de ses principaux points faibles. A peine un tiers des personnes interrogées approuvent sa gestion de la situation économique. Sa politique étrangère suscite elle aussi de fortes réserves: moins de 30% des sondés soutiennent son approche du conflit entre l’Iran et l’Ukraine ou du différend commercial avec le Canada.

7 Que risque Trump?

Les deux dernières années de la présidence Trump pourraient donc s’avérer nettement plus compliquées. Avec une majorité à la Chambre des représentants, les démocrates pourraient bloquer certaines lois et certains budgets, lancer des commissions d’enquête et accentuer la pression sur l’administration. S’ils remportaient également le Sénat, ils disposeraient en outre d’un moyen de bloquer certaines nominations de juges fédéraux et de hauts responsables.

Les conséquences dépasseraient largement les frontières américaines. Le Congrès décide notamment des dépenses publiques et donc d’une partie du financement de l’aide à l’Ukraine. La marge de manœuvre de Donald Trump en matière de politique commerciale pourrait également se réduire.