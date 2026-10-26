La présence de Gernot Döllner aux côtés de Donald Trump lors d’un meeting électoral provoque une vive polémique. Syndicats et responsables politiques dénoncent une entorse à la neutralité du groupe, alors qu’un investissement de 4,2 milliards de dollars vient d’être annoncé aux Etats-Unis.

La marionnette de Trump? Le patron d'Audi aurait franchi «une ligne rouge»

La marionnette de Trump? Le patron d'Audi aurait franchi «une ligne rouge»

AFP Agence France-Presse

Les critiques se sont multipliées lundi en Allemagne contre le patron d’Audi après son apparition aux côtés de Donald Trump lors d’un meeting électoral marqué par l’annonce d’un investissement massif du constructeur aux Etats-Unis.

«La manière dont Gernot Döllner», le patron d’Audi, «s’est présenté, ainsi qu’Audi, aux Etats-Unis est extrêmement embarrassante, politiquement inacceptable», a déclaré la présidente du puissant syndicat IG Metall, Christiane Benner.

Production de 200'000 véhicules

Gernot Döllner était apparu samedi aux côtés du président américain lors d’un meeting de campagne des républicains en Géorgie, à quelques jours des élections de mi-mandat américaines, où Donald Trump a annoncé un investissement de 4,2 milliards de dollars du constructeur allemand pour y construire sa première usine américaine. Le projet doit permettre la production de 200'000 véhicules par an et la création d’environ 4500 emplois.

Contactée par l’AFP, une porte-parole d’Audi a répondu que la décision de Gernot Döllner de participer au meeting avait été prise «après une réflexion attentive et exclusivement dans l’intérêt de l’entreprise», «dans le cadre du projet d’investissement».

La présidente du comité d’entreprise du groupe Volkswagen, Daniela Cavallo, a dénoncé sur le site du comité une «violation manifeste» des directives internes. Celles-ci imposent la neutralité politique et interdisent les événements publics avec des candidats dans les trois mois précédant un scrutin.

«Aide électorale directe»

Selon Daniela Cavallo, «le directoire du groupe s’est laissé transformer en marionnette d’un spectacle de propagande au service d’une figure politique hautement contestable, qui va à l’encontre de pratiquement toutes les valeurs de notre entreprise». «Le patron d’Audi a franchi une ligne rouge», a commenté de son côté le quotidien économique «Handelsblatt».

Transformer une décision d’investissement en argument de campagne pour Donald Trump, un homme politique qui «nuit massivement à l’industrie allemande, y compris à l’industrie automobile», est «troublant et pitoyable», a tancé Dennis Radtke, figure de l’aile sociale de la CDU, le parti du chancelier Friedrich Merz.

Dès dimanche, la députée SPD Isabel Cademartori avait dénoncé sur X une «aide électorale directe» apportée à Donald Trump, estimant que Volkswagen n’avait «rien appris de l’histoire».

La décision finale concernant une nouvelle usine aux Etats-Unis restera soumise à l’approbation du conseil de surveillance de Volkswagen, la maison-mère, insistent Daniela Cavallo et Christiane Benner. Elles sont rejointes par Olaf Lies, président social-démocrate (SPD) de la Basse-Saxe, grand actionnaire du groupe, qui a lui aussi son mot à dire.

Licenciements en Allemagne

Une production locale d’Audi aux Etats-Unis peut faire sens «au plan économique», compte tenu notamment des droits de douane élevés imposés par Donald Trump, a reconnu Daniela Cavallo. Mais «sans vision globale du cycle de planification et de ses conséquences pour l’ensemble des sites, nous ne donnerons pas notre feu vert», a-t-elle prévenu. Cet investissement d’Audi intervient au moment où le groupe Volkswagen engage un vaste programme d’économies et de suppressions d’emplois en Allemagne.

L’usine d’Audi à Neckarsulm, dans le sud du pays, qui emploie quelque 15'000 personnes, est particulièrement menacée. Et davantage d’emplois en Allemagne pourraient disparaître si certains modèles de la marque venaient à être produits dans la future usine américaine.

Les rivaux allemands d’Audi, BMW et Mercedes-Benz, produisent déjà aux Etats-Unis, mais leurs implantations y ont été décidées bien avant la vague d’investissements stimulée par les droits de douane de Donald Trump.