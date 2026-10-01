DE
FR

Onde de choc à Bruxelles
Trump met un coup de pression à l'Europe et menace de s'emparer du diesel

Donald Trump et son Parti républicain risquent de subir une défaite cuisante lors des élections de mi-mandat de novembre. Pour éviter cela, il entend désormais faire baisser les prix du diesel aux Etats-Unis. C'est l'Europe qui devra en faire les frais.
Publié: 13:56 heures
|
Dernière mise à jour: 11:38 heures
1/4
Dans le cas contraire, les Etats-Unis décréteraient un embargo sur les exportations de diesel vers l'Europe.
Photo: imago/ZUMA Press
Robin Wegmüller

Donald Trump lorgne avec insistance sur le diesel européen. Le gouvernement américain tenterait de contraindre l'UE à injecter 120 millions de barils issus de ses réserves stratégiques sur le marché. C'est ce que rapporte le magazine «Der Spiegel», citant des sources au sein du gouvernement allemand et de la Commission européenne.

Si l’Europe refuse de céder aux exigences du président américain, Washington menace de couper le robinet du diesel et de stopper ses exportations vers le Vieux Continent. Selon l’agence de presse Reuters, cet ultimatum vise explicitement l’Allemagne et la France, deux pays qui détiennent les plus imposants stocks stratégiques de gazole.

La Suisse épargnée

A Bruxelles, l'avertissement a fait l'effet d'une onde de choc. Les propos sont pris en compte «avec inquiétude», indique l'entourage de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Ces 120 millions de barils représenteraient un volume colossal.

A titre de comparaison, la Suisse ne stocke au total qu’environ 14 millions de barils de gazole. Notre pays ne serait toutefois pas directement visé par les menaces de Trump: la Suisse dispose de ses propres réserves nationales d’urgence et n’est pas tenue de participer aux prélèvements imposés sur les réserves de gazole de l’UE.

Les élections en tête

Derrière cette offensive se dessine l'échéance capitale des élections de mi-mandat, les «midterms», prévues aux Etats-Unis début novembre. A mesure que le scrutin approche, le président américain, pris par la fièvre électorale, multiplie les manœuvres pour éviter un revers cinglant.

A lire aussi
Das knappere Angebot könnte im Verlauf von 2027 die Benzinpreise steigen lassen.
Risque de pénurie
Après les records du diesel, un choc du prix de l'essence menace
President Donald Trump Attends United Nations General Assembly In New York
Pour faire baisser les prix
Trump envisagerait d'interdire les exportations de diesel

Par ce coup de force, il cherche à faire chuter les prix à la pompe aux Etats-Unis – et à marquer des points précieux auprès des électeurs. Les cours du carburant ont en effet bondi outre-Atlantique, tout comme en Suisse, en raison de la guerre avec l’Iran et du blocage du détroit d’Ormuz.

Pour l’Europe, une interruption des livraisons américaines aurait des répercussions désastreuses et ferait s'envoler un peu plus les prix. La question de savoir si Trump mettra réellement ses menaces à exécution alimente tous les débats.

Il y a quelques jours encore, la Maison Blanche démentait tout projet d'arrêt des exportations de diesel. «Nous entendons rester une puissance énergétique», affirmait le ministre américain de l’Energie. Mais en dernier ressort, le président américain tranchera seul. Or, il est connu pour sa propension à prendre des risques économiques majeurs afin d'afficher une poigne de fer.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
GettyImages-2270136026.jpg
Présenté par
104f7f22-fefc-478b-8b20-d9f5be393985.png
Pas envie de patienter dans la salle d'attente?
Comment se déroule une consultation chez un médecin en ligne
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Articles les plus lus
    Articles les plus lus