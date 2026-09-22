Trump envisagerait d'interdire les exportations de diesel

Face à la flambée des carburants, Donald Trump veut garder le diesel américain aux Etats-Unis. Le président estime qu’un arrêt des exportations pourrait faire légèrement baisser le prix de l’essence.

AFP Agence France-Presse

Donald Trump s'est déclaré mardi favorable à une interdiction des exportations de diesel américain, alors que les prix des carburants ont flambé en raison de la guerre au Moyen-Orient.

«J'ai moi aussi plaidé en ce sens. J'ai dit: 'Ne vendons pas notre diesel à l'étranger'. Nous produisons beaucoup de diesel. Cela pourrait avoir un léger impact sur le prix de l'essence ordinaire», a déclaré le président américain aux journalistes qui l'interrogeaient sur la question lors d'une rencontre à New York avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.