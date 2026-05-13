Les importations européennes de GNL russe ont atteint un record depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022. Malgré l’objectif européen d’y mettre fin d’ici 2027, la Russie reste le deuxième fournisseur de GNL de l’UE.

Le GNL russe importé dans l'UE atteint son niveau record depuis le début de la guerre

Le GNL russe importé dans l'UE atteint son niveau record depuis le début de la guerre

Le gaz naturel liquéfié russe (GNL) importé dans l'UE a atteint au 1er trimestre un niveau record depuis 2022, année du début de la guerre en Ukraine, selon une étude du centre de réflexion IEEFA publiée mercredi qui souligne la dépendance du continent européen au gaz russe, au moment où le conflit au Moyen-Orient bouleverse l'approvisionnement mondial en hydrocarbures.

Tirées par la France, l'Espagne et la Belgique, les importations de GNL russe par l'UE ont augmenté de 16% au premier trimestre 2026 sur un an, atteignant 6,9 milliards de m3, un plus haut depuis 2022, selon une étude de l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis publiée mercredi.

La tendance est similaire en avril où les importations européennes de GNL russe ont encore cru de 17% sur un an, a précisé l'IEEFA à l'AFP.

Invasion de l'Ukraine en 2022

Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, l'Europe, en quête de diversification, a dopé ses importations de GNL pour réduire sa dépendance historique au gaz russe acheminé par gazoducs: elles représentaient en 2025 45% de ses importations de gaz, le reste étant acheminé par gazoducs, selon la commission européenne.

Mais le gaz russe a continué d'affluer: la Russie demeure le deuxième fournisseur de GNL de l'UE, et ce, alors que la Commission européenne a approuvé l'interdiction de toutes les importations de gaz russe dans l'Union européenne d'ici à l'automne 2027, afin de priver Moscou de ressources finançant sa guerre en Ukraine.

La France a notamment «importé plus de GNL russe que tout autre pays européen au premier trimestre 2026», avec un record atteint en janvier, selon le centre de réflexion.

En parallèle, l'Europe a accru ses approvisionnements en GNL américain depuis la guerre en Ukraine, et encore depuis la guerre au Moyen-Orient, au point que les Etats-Unis sont «en passe de devenir le principal fournisseur de gaz du continent en 2026», selon l'IEEFA.

«Le GNL est devenu le talon d'Achille de l'Europe»

Au 1er trimestre, la Norvège demeurait le premier fournisseur de l'Union européenne, avec une part de 31%, mais suivie de près par les Etats-Unis (28%), puis la Russie (14%), pour toutes ses importations (gazoducs et GNL), selon les données de la Commission européenne.

«Le passage de l'Europe du gaz acheminé par gazoduc au GNL était censé garantir la sécurité d'approvisionnement et la diversification. Pourtant, les perturbations causées par la guerre au Moyen-Orient et une dépendance excessive au GNL américain montrent que le plan de l'Europe a échoué sur ces deux fronts», a déclaré Ana Maria Jaller-Makarewicz, analyste à l'IEEFA, citée dans le communiqué.

«Le GNL est devenu le talon d'Achille de la stratégie de sécurité énergétique de l'Europe», l'«exposant» à des prix «élevés et à de nouvelles formes de perturbation des approvisionnements», a-t-elle ajouté. Selon le centre de réflexion, l'UE pourrait s'approvisionner à 80% de ses importations de GNL aux Etats-Unis d'ici 2028.



