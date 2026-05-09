Moscou célèbre le 9-Mai sous un fragile cessez-le-feu

Volodymyr Zelensky accepte un cessez-le-feu proposé par Donald Trump pour permettre la parade du 9-Mai à Moscou. Un échange de 1000 prisonniers entre Ukraine et Russie est prévu.

AFP Agence France-Presse

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accepté de respecter samedi un cessez-le-feu proposé par Donald Trump afin que la Russie puisse organiser sereinement sa parade du 9-Mai célébrant la victoire sur l'Allemagne nazie, un défilé toutefois annoncé plus modeste que d'ordinaire.

Les commémorations du 9-Mai 1945 sur la place Rouge à Moscou sont un important évènement permettant à Vladimir Poutine de mobiliser la mémoire de la victoire soviétique et de rallier la population russe derrière la campagne militaire en Ukraine. Mais elles apparaissaient cette année menacées par les attaques incessantes de drones ukrainiens sur le territoire russe.

Début de la fin?

Après deux tentatives de trêves, ukrainienne puis russe, non respectées cette semaine, le président américain a annoncé vendredi un cessez-le-feu de trois jours entre l'Ukraine et la Russie à partir de samedi. «Espérons que ce soit le début de la fin d'une guerre très longue, meurtrière et difficile», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, précisant que le cessez-le-feu serait accompagné d'un «échange de prisonniers de 1000 détenus de chaque pays».

Juste après la publication du message de Donald Trump, le président ukrainien a accepté le cessez-le-feu de trois jours et ordonné à l'armée de ne pas attaquer le défilé prévu sur la place Rouge.

Moscou a aussi confirmé avoir accepté la trêve et l'échange de prisonniers. «La place Rouge est moins importante pour nous que la vie des prisonniers ukrainiens qui peuvent être rapatriés», a déclaré le président ukrainien.

Pompe réduite

Pour la première fois en près de vingt ans, Moscou a réduit la pompe des célébrations: il n'y aura pas de matériel militaire sur la place Rouge, ni de corps de cadets et des écoles militaires. Des coupures intermittentes d'internet ont été ordonnées dans la capitale russe ces derniers jours par mesure de sécurité.

Le nombre de dignitaires étrangers a également diminué. Seuls les dirigeants du Bélarus, de la Malaisie et du Laos et le Premier ministre slovaque Robert Fico se sont déplacés à Moscou, outre ceux des deux républiques séparatistes géorgiennes soutenues par Moscou et non reconnues par l'ONU, selon le Kremlin. Moscou avait déjà décrété de son côté une trêve les 8 et 9 mai pour les commémorations, mais l'Ukraine comme la Russie avaient poursuivi leurs attaques de drones après cette annonce unilatérale.

Le ministère de la Défense russe a signalé encore 44 drones ukrainiens vendredi soir entre 20h00 et minuit, heure locale. Donald Trump, a néanmoins estimé que l'issue de la guerre était «de plus en plus proche», alors que les discussions ont repris cette semaine entre négociateurs ukrainiens et américains en Floride (sud-est).

Ces pourparlers étaient passés au second plan depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Vendredi, Volodymyr Zelensky a dit espérer la venue en Ukraine des négociateurs américains dans les prochaines semaines.

Menace sur Kiev

La Russie avait menacé de lancer une frappe massive au coeur de Kiev si l'Ukraine venait à perturber le défilé du 9-Mai à Moscou. L'offensive russe à grande échelle sur l'Ukraine lancée en 2022 et entrée dans sa cinquième année, a fait des centaines de milliers de morts. C'est le conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Volodymyr Zelensky avait accusé sur X vendredi matin Moscou de n'avoir même pas tenté de respecter le cessez-le-feu qu'elle avait elle-même décrété. La Russie a assuré vendredi avoir riposté «de manière symétrique» aux «violations» par l'Ukraine de la trêve. Ces dernières semaines, l'armée ukrainienne, qui a renforcé ses capacités en matière de drones, a intensifié ses frappes, atteignant des cibles situées à des centaines de kilomètres de l'Ukraine.

Volodymyr Zelensky s'est félicité vendredi d'une frappe contre un dépôt pétrolier dans la région de Iaroslav, à environ 200 km au nord-est de Moscou, ses services de sécurité rapportant avoir frappé une raffinerie dans la région russe de Perm, dans l'Oural. Par ailleurs, 13 aéroports russes ont été fermés dans le sud du pays après qu'un drone ukrainien a touché un bâtiment administratif lié au trafic aérien à Rostov-sur-le-Don.