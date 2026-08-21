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Ressentie jusqu'à Lima
Un puissant séisme de magnitude 6,7 secoue le sud du Pérou et fait trois blessés

Un séisme de magnitude 6,7 selon l'USGS a frappé le sud du Pérou jeudi. Trois personnes ont été légèrement blessées et des dégâts ont été signalés sur 22 logements, six écoles et 12 centres médicaux. La secousse a été ressentie jusqu'à Lima.
Publié: 03:21 heures
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 6,7 a frappé plusieurs régions du sud du Pérou jeudi en milieu de journée, a indiqué l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS). L'épicentre du séisme, survenu à 13H00 locales (18H00 GMT) à environ 99 kilomètres de profondeur selon l'USGS, se trouve dans la province de Parinacochas, dans le département d'Ayacucho, à environ 800 kilomètres au sud de la capitale Lima.

L'Institut géophysique du Pérou a, lui, estimé sa magnitude à 7,2 pour une profondeur de 108 kilomètres. Il a enregistré une réplique d'une magnitude de 4,2 survenue à 16H30 locales (21H30 GMT). Selon des images diffusées par des médias locaux, des roches se sont détachées de collines entourant la ville de Coracora, dans l'Ayacucho, une commune d'environ 10'000 habitants et la plus proche de l'épicentre.

La secousse également ressentie à Lima

Les données préliminaires font état de trois blessés légers, a déclaré le ministre de la Défense Rafael Belaúnde devant le Congrès, ajoutant que des dommages ont été constatés sur 22 bâtiments résidentiels, six écoles et 12 centres médicaux et que les services de gestion des catastrophes évaluaient encore les dégâts. «La population a réagi, est sortie, s'est mise à l'abri» et nous espérons «qu'il n'y ait pas de dommages qui affectent la population», a déclaré le maire, Yony Odon, interrogé par la chaîne TV Peru.

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Le séisme «a été ressenti avec une intensité modérée à forte dans plusieurs départements», a indiqué sur X l'Institut national de défense civile. Cela a notamment été le cas dans les départements méridionaux de Cuzco, Arequipa, Ica et Apurimac, d'après les médias locaux.

Le tremblement de terre a également été légèrement ressenti dans la capitale, ont constaté des journalistes de l'AFP. Des puissants séismes d'une magnitude supérieure à 7 ont secoué en juin le Venezuela, et en août la Colombie voisine du Pérou, causant des milliers de morts.

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