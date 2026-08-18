Grenade, dans le sud de l'Espagne, a été secouée mardi par un nouveau séisme de magnitude 4,8. Trois blessés légers et des dégâts matériels ont été signalés. Les experts craignent de nouvelles répliques.

AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 4,8 a fait trois blessés légers et causé des dégâts matériels mardi à Grenade, dans le sud de l'Espagne. La ville avait déjà été touchée le weekend dernier par un tremblement de terre un peu plus puissant.

La secousse s'est produite vers 10h38, avec un épicentre situé dans la commune d'Alhendin, à 10 kilomètres au sud de Grenade, selon l'Institut géographique national (IGN). Trois personnes ont été légèrement blessées, dont une jeune fille qui a été hospitalisée, a précisé Antonio Sanz, principal responsable des services d'urgence de la région andalouse.

Les services de secours ont indiqué avoir reçu plus de 50 appels signalant des fissures dans des bâtiments et des chutes de débris. Des vidéos, publiées sur les réseaux sociaux, montrent des débris éparpillés dans les rues et plusieurs véhicules endommagés, dans cette ville touristique très fréquentée.

Une précédente secousse samedi

«Tout s'est effondré autour de nous. C'était terrifiant», a écrit sur le réseau X Cristina Ruiz Lopez, technicienne de laboratoire qui se trouvait dans un supermarché de Grenade au moment du séisme. Ce tremblement de terre intervient après une secousse de magnitude 5 qui a réveillé les habitants de Grenade samedi peu après 1h du matin.

Aucun blessé n'avait alors été signalé, probablement parce qu'il y avait moins de gens dans les rues à ce moment-là, bien que certains bâtiments aient subi des dégâts. «Les experts soulignent qu'il est possible que les mouvements sismiques et les répliques se poursuivent dans la région», a averti sur X le président du gouvernement régional, Juan Manuel Moreno, appelant à la «plus grande prudence».