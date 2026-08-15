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Aucune victime à déplorer
Un rare séisme de magnitude 5 secoue la ville de Grenade

Un tremblement de terre de magnitude 5 a ébranlé Grenade samedi au milieu de la nuit. Plus de 200 appels d'urgence ont été enregistrés, mais aucun blessé n'est à déplorer malgré des dégâts matériels.
Publié: 13:09 heures
Les petits séismes ne sont pas rares en Andalousie, mais ils atteignent rarement une magnitude de 5.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La ville très touristique de Grenade, dans le sud de l'Espagne, était sous le choc samedi après un rare séisme de magnitude 5 qui a réveillé les habitants en pleine nuit et endommagé des bâtiments, sans faire de victimes.

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La secousse s'est produite peu après 1h du matin, avec un épicentre situé dans la commune d'Alhendin, à 10 kilomètres au sud de Grenade, selon l'Institut géographique national (IGN). «Aucune victime ni aucun dommage structurel grave et généralisé n'ont été signalés. Des dégâts isolés sont en cours d'évaluation, notamment dans les bâtiments vulnérables», a écrit sur X la maire de Grenade, Marifran Carazo.

Plus de 200 appels aux urgences

Les services d'urgence andalous ont indiqué avoir reçu plus de 200 appels provenant de toute la région, notamment de Séville, Cordoue et de stations balnéaires de la Costa del Sol. «Des fissures sont apparues, des éléments tels que des corniches, des débris et des murs se sont effondrés, et des dégâts ont été signalés dans certains bâtiments», ont-ils indiqué dans un communiqué.

Ils ont appelé la population à garder son calme et à se tenir à l'écart des façades, corniches, balcons et murs susceptibles de s'effondrer, ainsi qu'à éviter d'entrer ou de sortir des bâtiments sans raison valable. Des images diffusées par les médias espagnols montraient des décombres éparpillés dans les rues de Grenade et des voitures aux vitres brisées.

Un séisme d'une rare intensité

«Nous avons vraiment senti les secousses, elles étaient si fortes qu'elles nous ont réveillés», a raconté Marta Mayorga Fernandez à la chaîne publique RTVE depuis la ville de Huetor Vega, située aux portes de Grenade. Elle a indiqué avoir vu «de nombreux endroits où les façades des portes étaient endommagées» et que des amis avaient partagé des photos d'objets tombés des étagères.

Les petits séismes ne sont pas rares en Andalousie, la région la plus peuplée d'Espagne, mais ils atteignent rarement une magnitude de 5. Grenade est notamment célèbre pour l'Alhambra, palais inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco et joyau de l'architecture islamique médiévale, qui fut la résidence des souverains du dernier royaume musulman d'Espagne.

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