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L'Ukrainien soupçonné d'avoir saboté le gazoduc Nord Stream placé en détention

Soupçonné de sabotage du gazoduc Nord Stream en 2022, un Ukrainien avait été arrêté mercredi, en Croatie. Jeudi, un tribunal local a ordonné sa détention provisoire en vue de son extradition vers l'Allemagne.
Publié: 20:03 heures
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Un tribunal croate local a ordonné jeudi la mise en détention de Vladimir Z. (Image).
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Un tribunal croate a ordonné jeudi le placement en détention d'un ressortissant ukrainien arrêté la veille, en vue de son extradition éventuelle vers l'Allemagne, où il est soupçonné d'être impliqué dans le sabotage du gazoduc russe Nord Stream en 2022. Cet homme, né en 1979, que la justice polonaise a refusé d'extrader en 2025, a été arrêté mercredi matin dans un hôtel à Pula, ville côtière du nord-ouest de la Croatie.

Si la justice et la police croates n'ont donné aucun détail sur les circonstances de son arrestation, des médias allemands et croates ont affirmé jeudi que le suspect avait été interpellé en marge du tournage d'un film hollywoodien, précisément sur l'explosion de Nord Stream. Le tournage de ce film réalisé par l'Américain Doug Liman, avec des rôles attribués notamment à Adrien Brody et Sean Penn, a commencé début août à Zagreb, et c'est déplacé ensuite sur la côte Adriatique, selon des médias croates.

«La juge d'instruction (...) a pris la décision (...) d'ordonner la détention provisoire de la personne recherchée, un ressortissant ukrainien, en vue de sa remise» à l'Allemagne, sur la base d'un mandat d'arrêt européen, a indiqué le tribunal régional de Pula dans un communiqué. Cette décision a été prise «en raison d'un risque de fuite» du suspect.

Plongeur de formation

Plongeur de formation, Vladimir Z. «est fortement soupçonné d'avoir provoqué, en bande organisée, une explosion, commis un acte de sabotage anticonstitutionnel et de destruction d'une infrastructure», selon le parquet fédéral allemand basé à Karlsruhe (ouest). Il s'agit de la deuxième arrestation dans cette affaire hautement sensible, qualifiée début juillet par le parquet allemand de «crime de guerre».

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Selon le parquet allemand, Vladimir Z. faisait partie du commando dirigé par le ressortissant ukrainien Serhii K., arrêté en Italie en août dernier et extradé en Allemagne à l'automne. Il aurait participé à la pose de charges explosives sur les gazoducs lors de plongées. Selon le tribunal croate, il encourt jusqu'à 15 ans de prison en cas d'une condamnation.

Kiev dément toute implication, mais...

A défaut d'un consentement du ressortissant ukrainien à son extradition, la juge croate n'a pas pris de décision à ce sujet, précise-t-on dans le communiqué. Il peut aussi contester la décision sur son placement en détention devant une chambre d'appel. Le 26 septembre 2022, sept mois après l'invasion russe de l'Ukraine, quatre énormes fuites de gaz précédées d'explosions sous-marines avaient eu lieu à quelques heures d'intervalle sur Nord Stream 1 et 2, des conduites acheminant l'essentiel du gaz russe vers l'Europe.

Kiev a toujours démenti avoir orchestré le sabotage, mais n'a pas non plus caché sa satisfaction, jugeant légitime toute attaque pouvant affaiblir la capacité du Kremlin à financer sa guerre. Vladimir Z. avait été placé en détention provisoire en 2025 en Pologne, également par le biais d'un mandat d'arrêt européen. Mais un juge polonais avait alors refusé de l'extrader, arguant qu'il avait commis un acte juste, et ordonné sa libération en octobre.

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